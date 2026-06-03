MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (« Novartis Canada ») a le plaisir d'annoncer la conclusion réussie des négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) en vue du remboursement public de ScemblixMD (comprimés d'asciminib) pour les patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie positif (LMC Ph+) nouvellement diagnostiquée.1

« Les avancées thérapeutiques ont transformé la LMC, autrefois une maladie potentiellement mortelle, en une condition avec laquelle de nombreuses personnes peuvent aujourd'hui vivre et s'épanouir », a déclaré Cheryl Simoneau, fondatrice et membre du conseil d'administration de la Société canadienne de la leucémie myéloïde chronique. « Un accès rapide à une gamme d'options thérapeutiques efficaces est essentiel, puisque la LMC n'est pas une maladie à solution unique. Les progrès dans le processus de remboursement contribuent à ce que les patients et leurs équipes soignantes puissent prendre des décisions éclairées adaptées aux besoins individuels, aujourd'hui et pour l'avenir. »

« Pour les personnes vivant avec la LMC, un accès rapide à des traitements efficaces est crucial », a déclaré le Dr Dennis Kim, hématologue et clinicien spécialisée en LMC. « À mesure que notre compréhension de la LMC évolue, la disponibilité d'un plus large éventail d'options thérapeutiques permet des décisions de traitement plus personnalisées et aide les cliniciens à mieux répondre aux besoins variés des patients au fil du temps. »

En juillet 2025, Santé Canada a accordé un avis de conformité à ScemblixMD (comprimés d'asciminib) pour le traitement des adultes atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique (PC) porteurs du chromosome Philadelphie (Ph+), chez qui la maladie est nouvellement diagnostiqués ou qui ont déjà été traités par au moins un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK).2

Avec l'entente conclue avec l'APP, les provinces et territoires peuvent maintenant aller de l'avant avec leurs processus de mise en œuvre respectifs, y compris les décisions propres à chaque liste de médicaments et au financement, conformément aux exigences de leurs systèmes de santé. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec les juridictions participantes afin de favoriser un accès rapide à ScemblixMD (comprimés d'asciminib) pour les patients admissibles à travers le Canada.

« La conclusion d'une entente avec l'APP représente un progrès important vers l'amélioration de l'accès pour les personnes vivant avec la LMC », a déclaré Dimitri Gitas, président national de Novartis Canada. « Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape dans le parcours d'accès et nous demeurons engagés à collaborer avec les provinces, les cliniciens et la communauté des patients afin de soutenir un accès rapide et équitable aux médicaments innovants au Canada. »

Depuis plus de deux décennies, Novartis Canada est à l'avant-garde de l'innovation dans la LMC, contribuant à faire progresser les soins grâce à des traitements qui répondent aux besoins évolutifs des patients. Grâce à des avancées continues, notamment avec des traitements comme ScemblixMD (comprimés d'asciminib), Novartis demeure engagée à améliorer les résultats et la qualité de vie des personnes vivant avec cette maladie.

À propos de ScemblixMD (comprimés d'asciminib)

ScemblixMD est le premier traitement de la LMC ciblant spécifiquement la poche myristoyle de l'ABL (désigné dans la littérature scientifique comme un inhibiteur STAMP).3,4 Les traitements actuels approuvés pour la LMC sont des ITK qui ciblent le site de liaison de l'adénosine triphosphate (ATP) (compétitifs de l'ATP).5

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise de médicaments innovants. Chaque jour, nous réimaginons la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie des gens, en donnant aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés les moyens d'agir face aux maladies graves. Nos médicaments touchent près de 300 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 500 personnes pour répondre aux besoins évolutifs des patients et du système de santé, et investit plus de 36 millions de dollars par année en R‑D dans le pays.

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Références



1. Scemblix® (asciminib) pCPA negotiation. Scemblix (asciminib) | pCPA

2. Scemblix® (asciminib) 2025 Product Monograph. https://www.novartis.com/ca-en/content/scemblix.

3. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Scemblix (LMC 2e intention). Available at: https://www.inesss.qc.ca/en/themes/medicaments/drug-products-undergoing-evaluation-and-evaluated/extract-notice-to-the-minister/scemblix-lmc-2e-intention-7580.html?DemandePluginController%5Bonglet%5D=0&cHash=00ffdd9fa17d8655f8ba588589587dc1. Accessed April 2026

4. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Scemblix (LMC 2e intention). Available at: https://www.inesss.qc.ca/en/themes/medicaments/drug-products-undergoing-evaluation-and-evaluated/extract-notice-to-the-minister/scemblix-lmc-2e-intention-7580.html?DemandePluginController%5Bonglet%5D=0&cHash=00ffdd9fa17d8655f8ba588589587dc1. Accessed April 2026

5. Canada's Drug Agency (CDA). Asciminib. Available at: https://www.cda-amc.ca/asciminib-1. Accessed April 2026.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

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