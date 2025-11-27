L'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis continue de soutenir les projets qui s'attaquent aux disparités persistantes en matière de santé et favorisent l'égalité d'accès aux soins à travers le Canada.

À ce jour, l'initiative a suscité plus de 330 candidatures de la part d'organisations canadiennes.

Novartis Canada est heureuse d'annoncer que les lauréats de cette année sont Moms Against Racism Canada,The Olive Branch of Hope, et Hamilton Health Sciences.

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (« Novartis Canada ») a eu le plaisir d'annoncer les lauréats de la deuxième édition de son initiative d'équité en matière de la santé lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui à son bureau de Montréal, en présence de l'honorable Marjorie Michel. L'événement célébrait les organisations canadiennes qui ont pour but d'éliminer les obstacles à l'accès aux soins de santé et de promouvoir des solutions de santé plus inclusives et portées par les communautés.

De gauche à droite : Dimitri Gitas, nouveau président national de Novartis Canada, Hamilton Health Sciences, Moms Against Racism Canada, The Olive Branch of Hope, l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé. (Groupe CNW/Novartis Pharma Canada inc.)

« Chez Novartis Canada, l'écoute des patients est au cœur de toutes nos décisions. Cette même approche attentive, qui nous aide à comprendre leurs besoins, nous inspire également à prêter l'oreille aux voix des communautés partout au Canada. Grâce à l'initiative d'équité en matière de la santé, nous sommes fiers de soutenir les organisations qui apportent des changements essentiels en matière d'accès aux soins de santé et d'amplifier leur impact afin de bâtir un avenir plus équitable pour les Canadiens », déclare Rosa D'Acunti, responsable des communications et défense des patients, Novartis Canada.

« Je suis ravie de participer aujourd'hui à cette cérémonie célébrant l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis. Ce programme reflète notre engagement commun à éliminer les barrières et à veiller à ce que chaque personne au Canada ait un accès équitable aux soins dont elle a besoin. Ensemble, nous pouvons bâtir un système de santé plus fort et plus inclusif pour tous », déclare l'honorable Marjorie Michel.

Depuis son lancement en 2024, Novartis Canada est fière d'avoir octroyé plus de 1,2 million de dollars en financement grâce à l'initiative pour l'équité en matière de la santé afin de soutenir des projets significatifs et durables visant à améliorer les résultats en santé pour les communautés qui en ont le plus besoin. Cette année, 562 000 $ ont été décernés à trois organisations pour appuyer leur travail afin d'avoir un impact durable.

Les lauréats de 2025 de l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis sont :

Moms Against Racism Canada : un organisme à but non lucratif qui, avec son projet NeuroEquity, s'attaque aux disparités persistantes qui entravent l'accès rapide à des soins de santé mentale culturellement appropriés pour les membres de la communauté neurodivergente BIPOC. Grâce au financement de Novartis Canada, l'organisation s'efforcera de réduire les disparités, de renforcer l'inclusion et offrir une solution évolutive et centrée sur l'humain pour des soins de santé mentale équitables au Canada.



« Nous sommes profondément reconnaissants envers Novartis Canada d'avoir investi dans notre vision d'équité en matière de santé, qui est à la base du projet NeuroEquity. Ce financement renforce la notion que des soins de santé mentale culturellement sécuritaires, sensibles aux traumatismes et gérés par les communautés, sont essentiels et possibles. Avec le soutien de Novartis, nous élargirons notre portée pour générer un changement systémique et améliorer l'accès à des soins affirmatifs pour les jeunes et les familles racialisés et neurodivergents, en particulier dans les communautés qui ont longtemps été exclues par les systèmes existants, tout en bâtissant un avenir où chacun est vu, soutenu et valorisé dans toute son identité », déclare Kerry Cavers, fondatrice et directrice de projet chez Moms Against Racism Canada.





« Trop de femmes noires au Canada n'ont pas accès au dépistage essentiel du cancer du sein ni aux soins nécessaires. Notre programme offre des mammographies gratuites dans des environnements sécuritaires et centrés sur la communauté ainsi que des ateliers adaptés culturellement afin de fournir aux femmes les informations et les moyens nécessaires pour demander un accès équitable à la prévention, au dépistage et aux soins. Cet appui de Novartis Canada nous permettra d'augmenter notre portée, d'offrir plus de dépistages et d'aider les femmes à prendre en charge leur santé », affirme Patricia Russell, ambassadrice principale, The Olive Branch of Hope.





« Hamilton Health Sciences est reconnaissant d'être reconnu comme un agent de changement et pour ce don généreux. Ce soutien permettra d'élargir notre collecte de données sur l'équité pour les patients confrontés à des barrières linguistiques, sociodémographiques et technologiques ainsi que notre programme de prescription sociale, qui relie les patients à des ressources communautaires comme le logement, la sécurité alimentaire, l'emploi et les activités de bien-être. En intégrant la prescription sociale à notre système de dossiers médicaux électroniques (DME), en établissant des partenariats et en créant un fonds dédié, nous voulons fournir des soins qui répondent à la fois aux besoins médicaux et sociaux. Ces efforts aideront à faire en sorte que les populations privées d'équité reçoivent un soutien holistique pour des résultats significatifs en matière de santé », déclare Rochelle Reid, cheffe principale et conseillère stratégique en équité, diversité et inclusion, chez Hamilton Health Sciences.

À propos de l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis

Chez Novartis Canada, nous nous engageons à faire progresser l'équité en matière de santé comme un élément essentiel de notre mission de réinventer la médecine. Lancée en 2024, l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis reflète l'engagement de notre organisation à encourager des initiatives durables portées et menées par les communautés qui favorisent l'équité en matière de santé partout au Canada. L'engagement de Novartis va au-delà des frontières traditionnelles en matière de soins de santé, en misant sur la force des voix communautaires et des partenariats intersectoriels qui offrent une véritable équité durable.

Pour en savoir plus sur l'initiative d'équité en matière de la santé de Novartis, veuillez visiter https://www.novartis.com/ca-fr/esg/linitiative-dequite-en-sante-de-novartis

À propos de Novartis

Novartis est une société de médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réimaginer la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens et donner aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés les moyens d'agir face aux maladies graves. Nos médicaments sont utilisés par près de 300 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 500 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Réinventez la médecine avec nous : Visitez-nous à l'adresse www.novartis.ca et communiquez avec nous sur LinkedIn.

Coordonnées pour les médias : Flora Bertin, Directrice, communications corporatives, Téléphone : 514 633-7873, Courriel : [email protected]