MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Novartis Pharma Canada Inc. (Novartis) a le plaisir d'annoncer la nomination de Dimitri Gitas au poste de président national, à compter du 1er décembre 2025. Fièrement canadien, Dimitri revient au pays avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des sciences de la vie et de la santé, avec un parcours de direction reconnu au Canada, aux États-Unis, en Grèce, en Pologne et en Suisse, où il occupait récemment le poste de directeur général chez MSD.

À titre de président national de Novartis Canada, Dimitri assumera la direction de la stratégie et des opérations de l'entreprise au pays, en mettant l'accent sur le développement de solutions novatrices pour répondre aux besoins évolutifs des patients dans quatre domaines thérapeutiques clés : l'oncologie, l'immunologie, la neuroscience et maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques.

« Novartis n'a jamais reculé devant les défis les plus ambitieux de la médecine. Je suis ravi de me joindre à une entreprise résolument engagée envers l'innovation, » affirme Dimitri Gitas, président national. « Je suis tout aussi enthousiaste à l'idée de revenir au Canada. J'ai hâte de collaborer avec nos équipes et de travailler avec les leaders fédéraux et provinciaux pour renforcer le secteur des sciences de la vie. Ensemble, nous stimulerons l'innovation et veillerons à ce que les patients canadiens aient accès rapidement aux traitements dont ils ont besoin. »

Dimitri fera sa première apparition publique à Montréal le 27 novembre, lors de l'annonce des lauréats de l'Initiative d'équité en santé de Novartis.

Il succède à Mark Vineis, qui a récemment accepté un nouveau rôle au sein de Novartis.

