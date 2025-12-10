Novartis applaudit le leadership audacieux de l'Ontario avec le lancement du programme FAST, qui accélère l'accès à des traitements révolutionnaires comme Scemblix MD pour les patients atteints de cancer.

ScemblixMD (asciminib) a récemment été approuvé pour les patients atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) nouvellement diagnostiqués et ceux précédemment traités et porteurs du chromosome Philadelphie en phase chronique, offrant ainsi une nouvelle option de traitement de première intention aux patients canadiens.

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Novartis Canada est heureuse d'annoncer que ScemblixMD (asciminib) est l'un des premiers traitements à bénéficier d'un accès prioritaire au remboursement public dans le cadre du nouveau programme de financement accéléré de traitements spécifiques (FAST) de l'Ontario pour les patients ayant récemment reçu un diagnostic de leucémie myéloïde chronique (LMC). Cette initiative marquante fait de l'Ontario la première province canadienne à accélérer l'accès du public à des traitements révolutionnaires contre le cancer, comme ScemblixMD, ce qui réduit considérablement les temps d'attente pour les patients qui ont besoin de nouveaux traitements contre le cancer.

« Pour des milliers d'Ontariens qui font face à un diagnostic de cancer, un accès rapide au traitement est essentiel. C'est pourquoi notre gouvernement transforme les soins contre le cancer et accélère l'accès à de nouvelles options de traitements novateurs et qui changent des vies, déclare Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. En tant que l'une des premières nouvelles thérapies offertes dans le cadre de notre Programme pilote FAST pour le financement accéléré de traitements spécifiques, Scemblix aidera davantage de patients atteints de leucémie myéloïde chronique à obtenir plus rapidement les soins dont ils ont besoin, alors que nous poursuivons nos efforts pour rendre les options de traitement avancées plus accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. »

« Les personnes atteintes de cancer n'ont pas de temps à perdre pour accéder à des traitements qui sauvent des vies, déclare Lisa Machado, fondatrice du réseau canadien de la LMC. En tant que personne vivant avec la LMC, je sais à quel point un accès rapide au traitement est essentiel. J'espère que le programme FAST de l'Ontario amènera des initiatives similaires partout au Canada. Les patients le méritent. »

En juillet 2025, Santé Canada a accordé un avis de conformité pour ScemblixMD à l'intention des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie positif (Ph+ LMC) en phase chronique (PC) ayant récemment obtenu ce diagnostic ou ayant déjà reçu un ou plusieurs inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK).1 En tirant parti de la voie d'approbation accélérée du projet Orbis de Santé Canada pour les traitements prometteurs contre le cancer, le programme FAST permet aux thérapies novatrices d'être offertes aux patients admissibles près d'un an plus tôt, levant ainsi d'importants obstacles à l'accès rapide aux soins en cancérologie.

« Pour les patients atteints de LMC, un accès rapide au traitement est essentiel pour leur permettre de vivre pleinement leur vie, déclare le Dr Dennis Kim, professeur de médecine au Princess Margaret Cancer Centre. En tant que professionnels de la santé, nous voyons comment un accès plus rapide à des traitements personnalisés peut transformer le parcours des patients. Le programme FAST peut aider à réduire le temps d'attente, rendant les traitements comme ScemblixMD plus accessibles aux patients. Il s'agit d'une avancée majeure pour placer les patients au cœur des soins en cancérologie. »

L'inclusion de ScemblixMD dans le programme FAST suit sa recommandation positive par l'Agence des médicaments du Canada (AMC) pour les patients nouvellement diagnostiqués de LMC. La recommandation de l'AMC pour les patients précédemment traités par un ITK est actuellement en cours d'examen, alors que les patients précédemment traités par au moins deux ITK sont admissibles au remboursement par le régime public depuis 2023.

« Le leadership de l'Ontario dans le lancement du programme FAST représente un progrès important dans la réinvention de la façon dont les patients accèdent à de nouveaux traitements contre le cancer , déclare Erin Keith, vice-présidente, Oncologie, Novartis Canada. Chez Novartis Canada, nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement et les partenaires de soins de santé pour offrir des traitements, comme ScemblixMD, aux patients plus rapidement, et nous sommes déterminés à élargir cette vision partout au Canada pour nous assurer qu'aucun patient ne reste en attente des soins nécessaires. »

Depuis plus de deux décennies, Novartis Canada est à l'avant-garde de l'innovation dans le traitement de la LMC, faisant progresser les soins grâce à des traitements révolutionnaires qui répondent aux défis particuliers auxquels font face les patients. Avec des traitements comme ScemblixMD qui redéfinissent ce qui est possible pour les soins de la LMC, Novartis Canada demeure engagée à offrir des solutions qui peuvent aider à transformer des vies.

À propos de la leucémie myéloïde chronique (LMC)

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est un type de cancer qui se développe dans les cellules à l'origine de la formation du sang dans la moelle osseuse. Chez 95 % des patients atteints de LMC, une mutation génétique produit dans les cellules souches de la moelle osseuse un chromosome anormal appelé chromosome Ph (Philadelphia chromosome). Lorsque le chromosome Ph est présent, la LMC est dite positive au chromosome Philadelphie (Ph+).2

Le chromosome Ph produit la protéine BCR-ABL1 qui entraîne une production excessive de globules blancs anormaux par la moelle osseuse. Ces cellules envahissent les cellules sanguines saines, ce qui peut être fatal en l'absence de traitement2.

La LMC comporte trois stades : les phases chronique, accélérée et blastique. La plupart des patients reçoivent un diagnostic pendant la phase chronique et, avec un traitement approprié, ils peuvent souvent rester à ce stade précoce sans que la maladie progresse2.

Selon les données les plus récemment publiées, 665 Canadiens ont reçu un diagnostic de LMC en 2019, et 140 Canadiens sont décédés des suites de la LMC en 2022.3

À propos de ScemblixMD (asciminib)

ScemblixMD est le premier traitement pour la LMC qui agit en ciblant spécifiquement la poche myristoyl de l'ABL (appelée inhibiteur STAMP dans la littérature scientifique).4,5 Les traitements actuellement approuvés pour la LMC sont les TKI qui ciblent le site de liaison à l'adénosine triphosphate (ATP) (inhibiteurs compétitifs de l'ATP)1.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réimaginer la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens et donner aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés les moyens d'agir face aux maladies graves. Nos médicaments sont utilisés par plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 500 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez www.novartis.ca.

SCEMBLIXMD est une marque de commerce déposée.

