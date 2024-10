TORONTO, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Novembre est le Mois de la littératie financière (MLF) au Canada, dont le thème cette année est d'apprendre à parler de questions financières qui nous préoccupent. Dirigée par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, la campagne « L'argent en tête. Parlons-en! » vise à déstigmatiser les conversations sur l'argent et à encourager les Canadiens à parler de leurs expériences financières.

On sait tous qu'un grand nombre de Canadiens éprouvent des difficultés sur le plan financier. Entre l'inflation, la hausse des prix et l'augmentation du taux de chômage, les gens peinent à joindre les deux bouts.

Il y a fort à parier que les personnes ayant des compétences limitées en matière de littératie financière sont les plus durement touchées. Les personnes ayant un niveau d'assurance élevé sur le plan financier ont tendance à obtenir de meilleurs résultats quant à la gestion quotidienne de leur dette et de leur argent que celles ayant un niveau d'assurance bas. Les personnes qui ont un faible niveau de littératie ont aussi tendance à avoir des revenus peu élevés, ce qui vient exacerber le problème.

Par exemple, selon Prospérité Canada, 49 % des Canadiens à faible revenu sont endettés et ceux qui le sont consacrent en moyenne 31 % de leur revenu au remboursement de leurs dettes. De plus, 12,5 % des ménages à faible revenu ont éprouvé des difficultés à accéder aux programmes ou services d'aide financière (contre 7 % de l'ensemble des ménages).

ABC Alpha pour la vie Canada cherche donc à aider les Canadiens à améliorer leurs compétences financières de manière à s'adapter au climat économique inhospitalier actuel. Grâce au programme Question d'argent, les adultes peuvent bénéficier d'un accès à des ressources gratuites en matière de gestion de l'argent, notamment des manuels dans différentes langues et des formats adaptés, des activités, des vidéos et des cours en ligne.

À partir du MLF 2024, et au cours des prochains mois, ABC Alpha pour la vie Canada commencera à ajouter plusieurs nouvelles ressources du programme, dont les suivantes :

un nouveau manuel sur l'établissement d'un dossier de crédit et l'achat d'une maison;

des vidéos de conseils en matière de littératie financière;

une nouvelle formation sur l'établissement d'un dossier de crédit et l'achat d'une maison sur la Plateforme de compétences ABC disponible gratuitement en ligne.

Question d'argent est un programme gratuit d'introduction à la littératie financière. Plus de 100 000 Canadiens et Canadiennes en ont profité depuis 2011. Il a été élaboré par ABC Alpha pour la vie Canada grâce au généreux soutien de son commanditaire fondateur, le Groupe Banque TD, par l'entremise de sa plateforme de conscience sociale, la promesse TD Prêts à agir.

À l'aide du tout nouveau manuel intitulé Bâtir un crédit et acheter une maison, les participants détermineront s'ils sont prêts à acheter une maison, découvriront combien d'argent ils pourraient devoir épargner à cette fin, et apprendront à établir ou à améliorer leur dossier de crédit et à se préparer à faire une demande de prêt hypothécaire.

« Selon nos observations, la crise du logement est une préoccupation de premier plan au sein de notre communauté. Voilà pourquoi notre nouveau manuel cherche à aider les gens à déterminer s'ils sont prêts à acheter une propriété et à définir les étapes à suivre pour se préparer à cet achat, explique Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. Nous tenons à remercier le Groupe Banque TD pour son soutien indéfectible à l'égard du programme Question d'argent, et nous encourageons toute personne qui cherche à améliorer ses compétences en littératie financière à profiter de nos nouvelles ressources gratuites. »

Le programme Question d'argent est également à la disposition des organismes qui souhaitent offrir des formations ou des manuels sur la littératie financière à leurs apprenants ou à leur clientèle. Les manuels, utilisés dans des collectivités partout au Canada, sont remplis d'activités adaptées aux besoins des différents groupes, tels les Autochtones et les personnes ayant des aptitudes différentes. Les ateliers peuvent être animés par le groupe offrant le programme ou avec l'aide optionnelle des tuteurs bénévoles du Groupe Banque TD de la région.

« TD cherche à travailler de concert avec des organismes communautaires qui offrent un accès à des outils et à des programmes à l'appui de l'acquisition de connaissances financières. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'appuyer ABC Alpha pour la vie Canada et ses efforts visant à accroître l'accès à des ressources éducatives gratuites en matière de littératie financière et à aider les gens à acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre le processus d'achat d'une maison, » affirme Marieke Vandekolk, directrice, Philanthropie (Canada), Développement durable et Responsabilité sociale, Groupe Banque TD.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du programme Question d'argent, pour organiser un atelier ou pour accéder à des ressources de littératie financière gratuites, consultez le site questiondargent.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant les organisations du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca.

SOURCE ABC Life Literacy Canada

Ashley Tilley, Communications, ABC Alpha pour la vie Canada, [email protected],647-326-9693