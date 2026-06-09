Nouvelles recherches : Le leadership autochtone est essentiel à la transition climatique et énergétique du Canada

Le sixième programme annuel Perspectives autochtones présentera quatre nouvelles études de cas lors de discussions virtuelles avec des chercheurs des Premières Nations et Métis

TORONTO, le 9 juin 2026 /CNW/ - Quatre nouvelles études publiées aujourd'hui mettent en lumière la recherche menée par des Autochtones qui a des répercussions sur les priorités nationales du Canada, de l'expansion et des interconnexions du réseau électrique à l'évaluation de grands projets d'exploitation de ressources.

Ces recherches, réalisées par des universitaires et auteurs des Premières Nations et Métis et présentées par l'Institut climatique du Canada et le Centre for Indigenous Environmental Resources (CIER), s'inscrivent dans le cadre du programme Perspectives autochtones. Ce programme annuel, qui en est à sa sixième édition, met en valeur l'expertise et les solutions autochtones en matière de politiques climatiques.

Les études de cas de cette année portent sur :

Pourquoi les projets de transport d'électricité appartenant à des Autochtones peuvent bénéficier aux communautés autochtones et jouer un rôle essentiel dans l'accélération de la transition vers une énergie propre partout au Canada (par les auteurs Frank Busch, Joel Krupa, Kwatuuma Cole Sayers et Tamara Krawchenko).

Comment la nation Gitanyow a développé un outil utilisant la science et les lois autochtones pour évaluer les répercussions climatiques et affirmer son autorité sur les projets de développement proposés affectant ses territoires (par les auteurs Tara Marsden/Naxginkw et Chris Joseph).

Comment la représentation des détenteurs de droits autochtones dans les rapports publics des entreprises sur le développement durable et le climat influence la prise de décision des investisseurs, des décideurs politiques et du grand public (par l'auteure Raylene Whitford).

Comment les récits de récolte des Métis sont menacés au moment où ils sont le plus nécessaire, et pourquoi la relation avec la terre est essentielle pour maintenir des données climatiques d'une importance vitale (par l'auteur Conor Kerr).

Les auteurs des études de cas discuteront de leur travail lors de deux tables rondes virtuelles qui auront lieu les 22 et 23 juin. La première table ronde portera sur le leadership des peuples autochtones dans la transition énergétique, avec les auteurs Raylene Whitford, Frank Busch et Kwatuuma Cole Sayers. La deuxième table ronde se concentrera sur la politique climatique autochtone au-delà des indicateurs occidentaux, avec les auteurs Tara Marsden/Naxginkw et Conor Kerr.

Les personnes intéressées à participer aux tables rondes sur les perspectives autochtones de 2026, qui auront lieu les 22 et 23 juin, peuvent s'inscrire dès maintenant et consulter en ligne les études de cas de cette année.

Les tables rondes sont modérées et comprendront du temps pour les questions et réponses du public. L'événement sera enregistré.

À PROPOS DU PROGRAMME PERSPECTIVES AUTOCHTONES

Depuis 2020, l'Institut climatique du Canada et le Centre for Indigenous Environmental Resources dirigent conjointement le programme Perspectives autochtones, afin de promouvoir la recherche climatique dirigée par les Autochtones, fondée sur les systèmes de connaissances autochtones et les relations réciproques avec la terre, l'eau et les générations futures.

Les études de cas sont sélectionnées à l'issue d'un processus de candidature compétitif, puis élaborées et présentées grâce à un financement de recherche et au soutien d'un mentorat offert par les organismes présentateurs. Les participants au programme conservent la pleine propriété de leurs recherches, de leurs conclusions et des documents publiés. Les points de vue et les recommandations politiques présentés reflètent des recherches et des analyses indépendantes menées par des Autochtones.

CITATIONS

« Les peuples autochtones jouent un rôle de premier plan partout au pays dans l'accélération de l'action climatique, de la croissance propre et de la transition énergétique. Nous sommes ravis de présenter ces études de cas et de souligner l'expertise autochtone qui ouvre la voie à l'avenir, en partenariat avec le Centre for Indigenous Environmental Resources. »

-- Rick Smith, président de l'Institut climatique du Canada

« Ces études de cas mettent en lumière des recherches menées par des Autochtones, essentielles aux discussions sur les politiques climatiques au Canada et ailleurs. Les analyses de cette année redéfinissent les politiques climatiques à la lumière des savoirs autochtones et leurs relations avec la terre, tout en offrant des orientations sur les systèmes énergétiques, les infrastructures, les connaissances climatiques et les droits des Autochtones. »

-- Maria Shallard, directrice de la recherche sur les Autochtones à l'Institut climatique du Canada

« Les changements climatiques sont une réalité, tout autour de nous. Leurs répercussions rendent les communautés autochtones plus vulnérables et mettent à l'épreuve leurs modes de vie traditionnels, comme la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette de plantes médicinales et de baies. La série d'études de cas Perspectives autochtones donne la parole aux chercheurs autochtones, afin d'améliorer notre compréhension des réalités climatiques et culturelles communes, et ainsi poursuivre notre collaboration en vue d'un avenir durable qui protège les terres et les eaux et bâtit des communautés durables. »

-- Shianne McKay, codirectrice générale du CIER

RESSOURCES

À propos de l'Institut climatique du Canada

L'Institut climatique du Canada est le principal organisme de recherche sur les politiques en matière de changements climatiques au Canada. Le volet Indigenous Research de l'Institut élabore des politiques climatiques solides et respectueuses de l'autodétermination en privilégiant la recherche menée par les Autochtones. L'équipe poursuit ce travail en partenariat avec des organisations dirigées par des Autochtones, comme le Centre for Indigenous Environmental Resources, afin de valoriser l'expertise et les connaissances des Autochtones.

https://institutclimatique.ca/

À propos du Centre for Indigenous Environmental Resources

Le Centre for Indigenous Environmental Resources (CIER) est un organisme sans but lucratif national dirigé par des Autochtones qui aide les peuples et les communautés autochtones à devenir des leaders du changement environnemental positif, en utilisant le meilleur des connaissances occidentales et autochtones pour créer un monde équilibré et qui soutient le bien-être de tous les êtres vivants.

yourcier.org

Nous tenons à exprimer notre gratitude à Vancity pour son parrainage de la série de tables rondes Perspectives autochtones de 2026.

SOURCE L'Institut climatique du Canada

NOUS JOINDRE : Pour organiser une entrevue avec l'Institut climatique ou le CIER au sujet du programme Perspectives autochtones, ou pour parler avec les auteurs des études de cas de cette année, veuillez communiquer avec : Claudine Brulé (heure de l'Est), Chargée de la communication et des affaires externes, Institut climatique du Canada, (226) 212-9883; Krystal Northey (heure du Pacifique), Chargée de projet, Affaires publiques, Institut climatique du Canada, (226) 212-9883