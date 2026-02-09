Adapter les infrastructures aux changements climatiques rapportera plusieurs milliards chaque année aux contribuables

Une nouvelle étude révèle qu'une adaptation proactive aux grandes chaleurs et aux fortes pluies permettrait aux gouvernements d'économiser jusqu'à 10 milliards de dollars en coûts d'infrastructure chaque année

TORONTO, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Les changements climatiques mettent à rude épreuve les routes, les ponts, les égouts pluviaux et les systèmes de traitement des eaux vieillissants au pays. Mais, une nouvelle étude démontre qu'investir dans l'adaptation dès aujourd'hui permettrait aux différents ordres de gouvernement de limiter ces impacts, réduire les factures liées aux dommages et d'économiser des milliards de dollars par année.

Le nouveau rapport de l'Institut climatique du Canada, Prévenir ou réparer : la preuve qu'adapter les infrastructures publiques aux changements climatiques rapporte gros , révèle que les contribuables paieront un prix élevé et en continuelle croissance si les gouvernements tardent à adapter les infrastructures publiques à l'évolution du climat ou omettent de le faire. Par contre, un investissement proactif dans la résilience peut réduire considérablement les dommages aux infrastructures et donc la facture des réparations à long terme.

L'analyse démontre que l'adaptation des infrastructures publiques à certains risques climatiques pourrait permettre aux gouvernements d'économiser de 5 à 10 milliards de dollars chaque année jusqu'en 2100. Investir environ 3 milliards de dollars chaque année dans l'adaptation proactive permettrait d'éviter la majeure partie des dommages aux infrastructures causés par la hausse des températures et les fortes pluies, laissant ainsi aux gouvernements davantage de ressources pour d'autres priorités.

Les coûts réels de l'inaction en matière d'adaptation sont probablement encore plus élevés : l'analyse ne tient pas compte des impacts de tous les aléas climatiques, tels que les feux de forêt, certains types d'inondations, le dégel du pergélisol et l'érosion côtière, ni des répercussions économiques plus larges des dommages aux infrastructures, notamment l'interruption des services essentiels, des activités commerciales, des chaînes d'approvisionnement ainsi que les dommages aux propriétés privées.

Même dans un scénario favorable, l'adaptation proactive réduit les coûts des dommages causés par les changements climatiques, mais ne les élimine pas. Les coûts totaux liés aux infrastructures -- incluant à la fois les investissements d'adaptation et les dommages climatiques inévitables -- augmenteraient tout de même de 5 milliards de dollars par an en moyenne jusqu'en 2100.

Les municipalités assumeraient l'essentiel de ces coûts, même si les retombées profitent à l'ensemble de l'économie. Ce décalage entre ceux qui paient et ceux qui en bénéficient souligne la nécessité de renforcer les outils de financement et de revenus pour appuyer les investissements municipaux en matière d'adaptation.

Afin de combler cet écart et de renforcer la résilience des infrastructures face aux changements climatiques au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient :

Accroître le financement pour l'adaptation des infrastructures et moderniser les outils financiers mis à la disposition des municipalités et des autres propriétaires d'infrastructures, y compris les gouvernements autochtones, pour financer les améliorations en matière de résilience. Planifier, exploiter, entretenir et renouveler les infrastructures publiques, afin qu'elles continuent de fonctionner de façon sécuritaire et fiable dans les conditions climatiques futures. Renforcer les données et la cartographie des risques climatiques à l'échelle nationale, afin de favoriser une prise de décision cohérente et éclairée en matière d'infrastructures. Accélérer la mise à jour des codes et des normes d'infrastructure, afin que les infrastructures nouvelles et renouvelées soient construites pour résister aux changements climatiques au Canada. Assurer que toutes les dépenses publiques en infrastructures tiennent systématiquement compte des risques climatiques et aident les propriétaires d'infrastructures à réduire leur vulnérabilité à long terme. Adapter les programmes pour appuyer les communautés les plus vulnérables et les infrastructures essentielles.

Le constat du rapport est sans équivoque: chaque année de retard augmente les coûts futurs. Sans adaptation proactive, le fardeau des changements climatiques sur les infrastructures publiques devrait augmenter considérablement dans tout le pays.

Investir dès maintenant dans des routes, des ponts, des égouts et des réseaux d'aqueducs résilients contribuera à protéger les familles, les collectivités, les entreprises et l'économie contre les menaces climatiques croissantes.

CITATIONS

« Les Canadiennes et Canadiens sont pris dans un engrenage infernal : le vieillissement des infrastructures et la hausse des risques climatiques qui perturbent déjà notre vie quotidienne. Ce n'est pas un problème de demain, c'est la réalité d'aujourd'hui. Les recherches sont formelles : adapter les infrastructures publiques permettra aux Canadiennes et aux Canadiens d'économiser des milliards de dollars à long terme, de limiter les répercussions en cascade des phénomènes météorologiques extrêmes et de bâtir un pays plus fort, plus sécuritaire et plus prospère. »

-- Rick Smith, président, Institut climatique du Canada

« La preuve est claire : tout retard dans l'adaptation de nos routes, nos ponts, nos égouts et nos systèmes d'aqueduc aux phénomènes climatiques extrêmes coûtera cher aux Canadiennes et aux Canadiens. Notre rapport propose un plan d'action précis. Maintenant, c'est aux gouvernements de collaborer et d'aller de l'avant. »

-- Ryan Ness, directeur de la recherche en adaptation, Institut climatique du Canada

« Les phénomènes météorologiques violents affectent de plus en plus les Canadiennes et les Canadiens : au cours de la dernière décennie, ils ont causé un total de 37 milliards de dollars de dommages assurés, comparativement à seulement 14 milliards de dollars entre 2006 et 2015. Investir judicieusement dans les infrastructures permet à nos collectivités de mieux résister aux risques climatiques. Le Canada peut être un chef de file mondial en matière de résilience aux catastrophes. Il est temps d'agir de façon concertée pour protéger la population canadienne contre les risques croissants liés aux changements climatiques. »

-- Maximilien Roy, vice-président, stratégie, Bureau d'assurance du Canada

« Les municipalités ressentent déjà les impacts des changements climatiques. Les inondations, les canicules et les fortes tempêtes mettent à rude épreuve l'état des infrastructures essentielles à la population. Ce rapport répète ce que nous disons depuis des années: investir en amont dans la résilience des routes, des aqueducs et des actifs publics protège les familles, dynamise les économies locales et réduit les coûts pour les contribuables à long terme. Les initiatives comme le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes démontrent clairement que les investissements proactifs et ciblés aident les municipalités à appliquer des solutions qui ont fait leurs preuves. Avec les bons outils et une collaboration efficace entre les ordres de gouvernement, chaque collectivité peut renforcer sa préparation et sa résilience climatique. »

-- Rebecca Bligh, présidente, la Fédération canadienne des municipalités

« Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront le degré de préparation du Canada face à des phénomènes météorologiques de plus en plus violents. Cette étude montre clairement que tarder à agir entraîne des coûts considérables. Veiller à ce que les infrastructures essentielles de nos collectivités, comme les routes, les bâtiments publics et les réseaux d'alimentation en eau, soient adaptées à notre climat doit être une priorité absolue pour tous les paliers de gouvernement. Il est temps d'agir de façon concertée pour protéger la population canadienne contre les risques croissants liés aux changements climatiques. »

-- Liam McGuinty, président, Un Canada résistant au climat

RESOURCES

