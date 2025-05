TORONTO, le 29 mai 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est ravie d'annoncer la nomination de deux nouveaux membres à son conseil d'administration, ainsi que le renouvellement du mandat de trois membres actuels. Steve Geist et Douglas E. Turnbull se joignent au conseil d'administration de l'ARSF pour un mandat de deux ans, à compter du 1er mai 2025.

De plus, les membres actuelles, Joanne De Laurentiis (présidente), Peggy McCallum et Lucie Tedesco ont été reconduites dans leurs fonctions au sein du conseil d'administration de l'ARSF.

Steve Geist (à gauche) et Douglas Turnbull (à droite). (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

Nouveaux membres

Steve Geist

Steve Geist est un dirigeant accompli du secteur des services financiers, qui compte plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction. Il a notamment occupé des fonctions à la haute direction de Gestion des avoirs CIBC, ainsi que le poste de directeur général de Gestion d'actifs CIBC. Il est actuellement vice-président et directeur de l'Office ontarien de financement. Steve est également membre du conseil d'administration de Quinte Health et président du Comité indépendant de révision de Gestion de placements Canada Vie.

M. Geist détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier. Ses qualifications professionnelles incluent les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et de Fellow (FCPA/FCA) de Comptables professionnels agréés du Canada, ainsi que les titres d'IAS.A et de planificateur financier agréé.

Douglas E. Turnbull

Douglas E. Turnbull est un dirigeant émérite qui possède une expertise approfondie dans les secteurs des services bancaires d'investissement, des marchés des capitaux empruntés, des services-conseils et de l'évaluation du crédit. Retraité depuis peu du poste de vice-président du conseil et responsable national (Canada) de Morningstar DBRS Ltd, il a occupé d'autres postes à la haute direction de Valeurs mobilières TD, BMO Nesbitt Burns, Gordon Capital et RBC Dominion valeurs mobilières (y compris son prédécesseur, A.E. Ames & Co.). M. Turnbull est actuellement vice-président non-cadre de Morningstar Canada. Il siège à plusieurs conseils d'administration et comités consultatifs, notamment en tant que membre du conseil d'administration d'Elexicon Corporation, président du conseil d'administration de la Canadian Ditchley Foundation et membre du Conseil consultatif du Toronto Global Forum.

M. Turnbull détient un baccalauréat de l'Université Western et le titre d'IAS.A de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.

« Steve et Douglas apportent chacun une véritable expertise et un solide leadership au sein du conseil d'administration de l'ARSF. Leur vaste expérience dans le secteur des services financiers sera extrêmement utile à l'heure où l'ARSF continue d'évoluer et de mettre en œuvre d'importantes priorités stratégiques dans cette économie mondiale teintée d'incertitude, a déclaré Joanne De Laurentiis, présidente du conseil d'administration de l'ARSF. Je me réjouis à l'idée de travailler à leurs côtés pour mieux protéger les consommateurs et renforcer la confiance du public à l'égard du secteur des services financiers. »

Membres reconduites dans leurs fonctions

Le mandat de Joanne De Laurentiis à titre de présidente a été prolongé de six mois, à compter du 28 juin 2025. Son leadership continu sera essentiel pour orienter la direction stratégique du conseil et soutenir les initiatives de l'ARSF.

Peggy McCallum a été reconduite dans ses fonctions pour un mandat de trois ans, à compter du 18 mai 2025. Forte de sa vaste expertise en matière de gouvernance des régimes de retraite et d'avantages sociaux, de gestion des risques, d'administration et d'investissement, elle continuera d'apporter son précieux savoir-faire au conseil d'administration.

Lucie Tedesco a été reconduite dans ses fonctions pour un mandat de trois ans, à compter du 13 juillet 2025. Sa grande expérience dans les domaines de la banque, de l'assurance, des paiements, des organismes externes de traitement des plaintes, des pratiques commerciales, de la protection des consommateurs et des technologies réglementaires restera un atout majeur pour le conseil d'administration.

