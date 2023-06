OTTAWA, ON, le 30 juin 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a annoncé 85 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, ce qui comprend 3 compagnons, 22 officiers et 60 membres. Une des nominations constitue une promotion au sein de l'Ordre.

Depuis sa création en 1967, l'Ordre du Canada a rendu hommage à plus de 7 800 personnes dont les services ont façonné notre société, dont les innovations ont stimulé notre imagination et dont la compassion a uni nos communautés.

Consultez la liste des personnes nouvellement nommées et une description de leurs contributions

Citation

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à des personnes qui ont contribué de manière exceptionnelle à notre société. Ce sont des personnes qui, par leur dévouement et leur ajuinnata (persévérance), améliorent jour après jour les conditions de vie de nos communautés et de notre pays. En même temps, nous devons reconnaître qu'il reste des efforts à déployer pour faire en sorte que les distinctions honorifiques canadiennes reflètent plus fidèlement toute la diversité de notre pays. Les nominations ne représentent pas encore suffisamment l'excellence des femmes, des francophones, des personnes handicapées et des personnes issues de milieux culturels différents. Nous souhaitons aussi en savoir plus sur les contributions des peuples autochtones, des communautés noires et des communautés 2SLGTBQIA+ afin de pouvoir reconnaître pleinement la richesse de notre pays. Nous encourageons tout le monde à contribuer à la façon dont nous rendons hommage à nos concitoyens et concitoyennes, notamment en soumettant la candidature de personnes qui reflètent véritablement ce que nous sommes et ce que nous voulons être. »

Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

L'Ordre du Canada est l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Il rend hommage à des personnes de tous les secteurs de la société qui ont apporté une contribution extraordinaire et durable à notre nation.

Les nominations sont faites par la gouverneure générale selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada .

. Les personnes nommées seront invitées à une cérémonie d'investiture qui aura lieu à une date ultérieure afin de recevoir leur insigne. Les dates de ces cérémonies seront annoncées en temps opportun.

