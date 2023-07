MONTRÉAL, le 7 juill. 2023 /CNW/ - Alors que la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) annonçait récemment la nomination de M. Karel Mayrand à titre de président de son conseil d'administration (CA), suivant une période intérimaire, c'est maintenant au tour de Mme Daisy Dedeian d'assumer le rôle de vice-présidente. Elle succède ainsi à Mme Nathalie Benoit, qui a pris ce même poste en janvier 2022.

Membre du CA depuis 2019, Mme Dedeian occupe le poste de directrice principale, Gestion des risques opérationnels chez Desjardins. Elle possède ainsi une solide expérience dans le secteur des finances et de la gouvernance. Depuis maintenant près de 5 ans, elle joue un rôle actif au sein du conseil, notamment en tant que membre du comité des ressources humaines et du comité d'audit.

La SPJD est également heureuse d'accueillir quatre nouveaux administrateurs au sein de son conseil, pour un mandat de trois ans : Mme Soumya Tamouro, Mme Nathalie Hamel, Mme Luci Tremblay et M. Paolo Di Pietrantonio. Ces nominations découlent d'un effort de recrutement rigoureux en collaboration avec la Ville de Montréal, durant lequel les profils recherchés ont été établis au préalable suivant une analyse de la complémentarité des expertises représentées au sein du CA.

« Le parc Jean-Drapeau est un véritable joyau de la Ville de Montréal pour lequel nous avons de grandes ambitions. Je suis très enthousiaste d'accueillir de nouveaux membres au sein du conseil d'administration pour la mise en œuvre du plan directeur de ce lieu emblématique. Soutenu par Karel Mayrand, président du CA et Daisy Dedeian, nouvellement nommée vice-président du CA, je suis persuadée que ces nouveaux membres feront briller les projets phares du Parc, dont la Place des Nations, grâce à leur expertise », a mentionné Mme Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« L'arrivée de ces nouveaux membres chevronnés renforce la gouvernance de la SPJD alors que ce grand parc, qui fait la fierté des Montréalais, accélère sa transformation. Je suis persuadé qu'avec le conseil d'administration et l'équipe de direction en place, nous pourrons concrétiser la vision ambitieuse qui nous a été confiée pour l'avenir du Parc. J'en profite pour remercier Mme Nathalie Benoit et M. Paul-Antoine Troxler pour leur contribution exceptionnelle alors qu'ils cèdent leur place à ces nouveaux membres », a déclaré M. Karel Mayrand, président du conseil d'administration de la SPJD.

« Nous avons eu l'honneur de prendre en considération une centaine de candidatures dans le cadre de cet important processus de sélection. Je suis enthousiasmée par le niveau d'intérêt que suscite le plus grand parc insulaire de Montréal, et je me réjouis à l'idée d'œuvrer avec ces nouveaux membres au succès de la mission du Parc », a ajouté Mme Véronique Doucet, directrice générale de la SPJD.

NOTES BIOGRAPHIQUES

Ces nominations viennent ajouter aux champs d'expertise du conseil d'administration de la SPJD, en plus de contribuer à une plus grande diversité des perspectives. Voici un résumé de leurs notes biographiques.

Soumya Tamouro

Mme Tamouro possède une maîtrise en sciences biologiques, en plus d'être administratrice de sociétés certifiée. Elle s'est beaucoup investie dans le domaine de la santé, tant au niveau de l'innovation, de la recherche, de l'entrepreneuriat que de la gouvernance. Elle a de plus une bonne connaissance des secteurs public, privé, communautaire et universitaire. Elle est actuellement vice-présidente, Développement des affaires de SÉMAZ.

Nathalie Hamel

Mme Hamel est directrice générale, Affaires publiques et communications externes à l'Autorité des Marchés Financiers. Haute dirigeante, experte en stratégie et gouvernance, communication, affaires publiques et marketing, elle est diplômée en droit de l'Université de Sherbrooke, membre du Barreau et certifiée comme administrateur de sociétés de l'Université Laval. Elle a siégé sur plusieurs conseils d'administration et s'implique également auprès d'organismes à but non lucratif.

Luci Tremblay

Mme Tremblay est directrice, Stratégie et développement à Montréal en Histoires. Gestionnaire d'expérience, elle compte plusieurs réussites à son actif, principalement dans les domaines culturel et événementiel de même qu'en développement économique. Elle a activement participé à la relance ou à la transformation de certaines organisations. De plus, les relations internationales ont toujours été présentes dans son cheminement professionnel à travers différents projets réalisés en Europe et aux États-Unis et pendant près de deux ans, en Asie.

Paolo Di Pietrantonio

M. Di Pietrantonio est vice-président/associé chez Horwath Htl. Il est membre de l'ordre des comptables agréés du Québec. Expert en développement stratégique d'établissement hôtelier, de centre de villégiature et de projets liés au tourisme, il a œuvré dans différents établissements hôteliers depuis plus de 30 ans. Il a assuré la direction générale du Château Bromont pendant 14 ans. De plus, au Cirque du Soleil, en tant que directeur général des opérations au bureau du fondateur, il s'est impliqué à l'international, et ce, dans un milieu des plus innovateurs.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

