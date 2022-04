Nouvelles mesures pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre au Canada

SAINT JOHN, NB, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le Canada continue de se remettre de la pandémie, les employeurs cherchent activement à pourvoir des milliers de postes vacants dans tous les secteurs du pays. L'immigration est plus importante que jamais pour stimuler l'économie canadienne alors que notre forte croissance économique dépasse maintenant notre capacité de trouver et de conserver des travailleurs. Le Canada est une destination de choix pour les talents du monde entier. Nous devons utiliser ce fait pour nous assurer que les entreprises et les employeurs ont accès aux travailleurs qualifiés dont ils ont besoin pour croître et réussir.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que les sélections dans le cadre d'Entrée express reprendront bientôt et que les invitations pour que des candidats présentent des demandes de résidence permanente débuteront au début de juillet.

Les restrictions de voyage pendant la plus grande partie de 2020 et de 2021 ont retardé le traitement des demandes à l'étranger, ce qui a fait augmenter la taille de l'arriéré de demandes. Pour gérer cet arriéré, nous avons interrompu temporairement les invitations à présenter une demande dans les volets fédéraux des travailleurs hautement qualifiés, notamment la catégorie de l'expérience canadienne, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral). Les invitations à présenter une demande reprendront au début de juillet, et la grande majorité des nouvelles demandes seront traitées dans le respect de la norme de service de 6 mois.

En raison de cette pause, l'inventaire fédéral de demandes de travailleurs hautement qualifiés a été réduit de plus de moitié, passant d'environ 111 900 en septembre 2021 à seulement 48 000 en mars 2022. Cet inventaire diminuera encore d'ici juillet 2022, ce qui nous permettra de revenir aux normes de service auxquelles nos clients s'attendent.

Le ministre Fraser a également annoncé une nouvelle politique temporaire qui donnera aux récents diplômés internationaux dont le statut temporaire arrive à expiration la possibilité de rester plus longtemps au Canada afin qu'ils puissent continuer à acquérir de l'expérience professionnelle et avoir de meilleures chances de se qualifier pour la résidence permanente. À compter de l'été 2022, les anciens étudiants étrangers au Canada qui ont un permis de travail postdiplôme expirant entre janvier et décembre 2022 seront admissibles à un permis de travail ouvert ayant une durée maximale de 18 mois. Nous examinons à cette fin un processus simplifié et rapide. Les détails seront communiqués dans les prochaines semaines.

Ces diplômés étrangers talentueux et qualifiés jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre, et ceux ayant un permis de travail postdiplôme dont la date d'expiration approche sont déjà bien intégrés au marché du travail canadien et travaillent dans des industries clés à l'échelle du pays. Chaque année, des dizaines de milliers d'entre eux sont en mesure de procéder à la transition vers la résidence permanente, notamment plus de 157 000 anciens étudiants qui sont devenus des résidents permanents en 2021, dont plus de 88 000 d'entre eux ont directement procédé à la transition d'un permis de travail postdiplôme vers le statut de résident permanent.

Ce permis de travail ouvert supplémentaire permettra à des demandeurs de continuer de contribuer à l'économie canadienne, en aidant à combler notre pénurie de main-d'œuvre, tout en acquérant une expérience de travail précieuse et en préparant leurs profils d'Entrée express.

Pour aider à faire venir encore plus de travailleurs qualifiés au Canada rapidement, nous avons doublé le nombre de décisions relatives à la résidence permanente prises au premier trimestre de 2022, comparativement à la même période en 2021. Du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, nous avons rendu plus de 156 000 décisions finales sur des demandes de résidence permanente et, grâce à ces efforts, le Canada a accueilli plus de 113 000 nouvelles admissions de résidents permanents au cours du premier trimestre de 2022.

Nous avons également traité plus de 100 000 demandes de permis de travail au cours du premier trimestre de 2022, soit près du double du nombre de demandes traitées durant la même période en 2021.

Grâce à une autre politique d'intérêt public temporaire mise en œuvre en août 2020, les ressortissants étrangers au Canada en tant que visiteurs ont pu demander un permis de travail lié à un employeur donné sans avoir à quitter le Canada. Reconnaissant que les personnes ayant le statut de visiteur au Canada peuvent également souhaiter rester et trouver un emploi intéressant, cette politique d'intérêt public temporaire a été prolongée jusqu'au 28 février 2023.

Finalement, le ministre a annoncé de nouvelles mesures pour les personnes qui ont présenté l'année dernière une demande de résidence permanente par le biais de la voie d'accès de la résidence temporaire à la résidence permanente. La voie d'une durée limitée a été lancée en 2021 afin d'inviter une gamme étendue de personnes travaillant déjà au Canada à présenter une demande de résidence permanente. Bien que le traitement soit fermé pour les nouvelles demandes depuis novembre 2021, il se poursuivra pendant un certain temps.

Les changements en matière de politique annoncés aujourd'hui, qui entreront en vigueur cet été, comprennent :

Les demandeurs ne seront plus tenus de rester au Canada pendant le traitement de leur demande.

Les demandeurs qui ont présenté une demande de permis de travail ouvert alors qu'ils attendaient que leur demande de résidence permanente soit traitée pourront obtenir un permis de travail valide jusqu'à la fin de 2024; ainsi, toutes les demandes de résidence permanente seront traitées avant que les demandeurs n'aient à présenter une nouvelle demande de prolongation de leur statut temporaire.

Pour appuyer la réunification des familles, les membres de la famille immédiate d'un demandeur principal qui sont à l'extérieur du Canada et dont les noms figurent dans la demande de résidence permanente de ce demandeur principal seront admissibles à un permis de travail ouvert pour eux-mêmes.

Ces mesures appuient l'effort général du gouvernement visant à s'assurer que les employeurs canadiens puissent avoir les travailleurs dont ils ont besoin tout en s'attaquant à notre pénurie de main-d'œuvre, et s'appuient sur les récentes annonces de la ministre Qualtrough concernant le Plan d'action pour les employeurs et la main-d'œuvre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

« Comme l'économie croît plus rapidement que la capacité des employeurs de recruter de nouveaux travailleurs, le Canada doit envisager toutes les options pour qu'il ait les compétences et les travailleurs requis afin d'alimenter sa croissance. L'immigration sera essentielle pour atténuer notre pénurie de main-d'œuvre, et ces mesures visent à répondre aux besoins pressants dans tous les secteurs du pays, tout en offrant plus de possibilités aux diplômés récents et aux autres demandeurs de bâtir leur vie au Canada et de continuer à contribuer à la reprise à court terme et à la prospérité à long terme du pays. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le système Entrée express est le système phare de gestion des demandes du Canada pour les personnes qui souhaitent immigrer de façon permanente par le biais du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), du Programme des métiers spécialisés (fédéral), de la catégorie de l'expérience canadienne et d'une partie du Programme des candidats des provinces. Grâce à Entrée express, les candidats présentent des profils qui sont classés et, périodiquement, les demandeurs ayant le plus de points sont invités à présenter une demande de résidence permanente.

Environ 95 000 permis de travail postdiplôme expiraient ou expirent entre le 31 janvier et le 31 décembre 2022. Bien que de nombreux anciens étudiants ayant un permis de travail qui expirent ont déjà procédé à la transition vers leur résidence permanente, ont déjà présenté une demande de résidence permanente ou ont reçu l'autorisation de leur demande pour un autre permis de travail, nous prévoyons que le nombre important de 50 000 demandeurs pourraient bénéficier de cette mesure temporaire.

