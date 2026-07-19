Nouvelles mesures frontalières temporaires en réponse à l'éclosion de la maladie Ebola

OTTAWA, ON, le 19 juill. 2026 /CNW/ -- En réponse à l'éclosion en cours de la maladie Ebola en République démocratique du Congo, le gouvernement du Canada prend des mesures décisives en mettant en œuvre de nouvelles mesures frontalières temporaires afin de réduire le risque d'introduction et de propagation de la maladie au Canada. À compter du lundi 20 juillet 2026 à 23 h 59 (HAE), tout ressortissant étranger ayant séjourné en République démocratique du Congo au cours des 21 derniers jours se verra interdire l'entrée au Canada. Pour appuyer cette mesure, un arrêté d'urgence pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique est également en vigueur et exige des transporteurs aériens commerciaux et privés qu'ils n'autorisent pas ces ressortissants étrangers à monter à bord d'un vol à destination du Canada.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a précédemment mis en place des mesures frontalières temporaires en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire le risque d'introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada. Ces mesures sont entrées en vigueur le 30 mai à 23 h 59 (HAE) et demeurent en vigueur jusqu'au 29 août 2026. Elles sont mises en place par mesure de précaution, puisque le risque que représente la maladie Ebola pour la population canadienne est considéré comme faible et qu'aucun cas lié à un voyage n'a été signalé au Canada jusqu'à présent.

Limiter l'entrée des ressortissants étrangers ayant séjourné en République démocratique du Congo au cours des 21 derniers jours pourrait réduire les risques pour la santé publique auxquels est exposée la population canadienne et vise à accroître l'efficacité et la viabilité des mesures frontalières permettant d'assurer une prise en charge sécuritaire des voyageurs arrivant au Canada, y compris les travailleurs humanitaires de retour au pays.

Aucun changement ne s'applique aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et aux personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens qui entrent au Canada après avoir séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours. Ils pourront continuer de voyager au Canada, feront l'objet d'une évaluation de santé à leur arrivée et devront ensuite se mettre en quarantaine pendant 21 jours. Cette mesure, ainsi que toutes les autres mesures prévues dans le précédent décret, demeurent en vigueur jusqu'au 29 août 2026.

Toute personne prévoyant voyager à l'étranger devrait consulter la page Conseils aux voyageurs et avertissements pour la ou les destinations visées avant son départ. L'ASPC a mis à jour un avis de santé aux voyageurs de niveau 2 concernant la maladie Ebola en République démocratique du Congo le 19 mai. Les voyageurs qui prévoient se rendre en Ouganda devraient consulter l'Alerte de surveillance d'une éclosion figurant sur la page Conseils aux voyageurs et avertissements de cette destination.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

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