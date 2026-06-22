AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant les mesures visant à contrer la maltraitance envers les enfants

HAMILTON, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Aslam Rana, député de Hamilton-Centre fera une annonce concernant le financement des mesures visant à contrer la maltraitance envers les enfants

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

23 juin 2026

Heure

11 h 00 (HE)

Lieu

Niwasa Kendaaswin Teg

24, avenue Smith

Hamilton (Ontario) L8L 5P1

Les médias peuvent également participer par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/63447305671

Code d'accès : 539229

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]