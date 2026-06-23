/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant les mesures visant à contrer la maltraitance envers les enfants/English
Nouvelles fournies parAgence de la santé publique du Canada
23 juin, 2026, 08:00 ET
HAMILTON, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - Aslam Rana, député de Hamilton-Centre fera une annonce concernant le financement des mesures visant à contrer la maltraitance envers les enfants
Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.
Date
23 juin 2026
Heure
11 h 00 (HE)
Lieu
Niwasa Kendaaswin Teg
24, avenue Smith
Hamilton (Ontario) L8L 5P1
Les médias peuvent également participer par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/63447305671
Code d'accès : 539229
SOURCE Agence de la santé publique du Canada
Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]
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