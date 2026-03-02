LÉVIS, QC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Symptômes dépressifs, anxiété, solitude, isolement : les parents québécois sont nombreux à vivre des difficultés importantes affectant leur santé mentale dans les deux premières années suivant l'arrivée de leur enfant. Pourtant, très peu se tournent vers le soutien offert dans les organismes communautaires de leur milieu. C'est ce que révèle un nouveau sondage panquébécois réalisé pour le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ).

Une période exigeante pour la santé mentale des parents

Parmi les parents ayant un enfant âgé de 4 ans ou moins, un tiers rapportent avoir vécu des symptômes dépressifs (31 %) ou de l'anxiété affectant leurs activités quotidiennes (37 %) pendant la période périnatale. Une nette majorité d'entre eux (56 %) disent avoir ressenti de la pression liée à leurs choix parentaux. Un parent sur deux affirme également ressentir de la solitude ou avoir une santé mentale fragile depuis la naissance de son enfant.

La période périnatale, soit celle débutant à la grossesse et se terminant lorsque l'enfant atteint l'âge de deux ans, transforme profondément la vie des parents. L'arrivée d'un bébé peut déstabiliser, fragiliser et provoquer des émotions intenses. Les changements physiques, hormonaux, relationnels et identitaires, combinés au manque de sommeil et à l'adaptation au rôle parental, créent une période de grande vulnérabilité. Cette vulnérabilité fait partie intégrante de l'expérience parentale et peut toucher tous les parents, même en l'absence de facteurs de risque.

Les ressources communautaires encore trop méconnues

Après le manque de sommeil et l'allaitement, un parent sur 5 (20 %) identifie l'isolement social, soit le fait d'avoir peu ou pas d'interaction sociale à l'extérieur de sa cellule familiale, comme un défi majeur depuis la naissance de son enfant.

Malgré cela, très peu de parents se tournent vers les ressources communautaires. En effet, à peine 12 % affirment avoir reçu du soutien d'un organisme communautaire ou d'un centre de ressources périnatales (CRP), alors que 30 % des parents disent ne pas en avoir reçu faute d'en avoir trouvé ou d'y avoir eu accès.

« Plusieurs parents croient à tort que les organismes communautaires ne s'adressent pas à eux, qu'ils sont réservés aux personnes en situation de précarité. D'autres les découvrent seulement à leur deuxième ou troisième enfant. Il est essentiel que ces ressources soient mieux connues et davantage mises de l'avant, par exemple par les professionnels de la santé. Un peu partout au Québec, des organismes comme les CRP jouent un rôle clé dans la prévention et le soutien aux familles. Grâce à une offre d'activités et de services diversifiée, tels que des relevailles à domicile, du soutien en allaitement, des cafés-rencontres et causeries, des activités parent-enfant, des groupes d'entraide, etc. ils contribuent à briser l'isolement, à favoriser le bien-être des parents et à soutenir le lien d'attachement parent-enfant. Le plus beau, c'est qu'ils sont accessibles à tous les parents », souligne Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

À propos du sondage

Le sondage a été réalisé par le bureau de recherche de TACT auprès de 515 parents québécois ayant des enfants de 4 ans ou moins, qui s'expriment en français ou en anglais, entre le 16 décembre 2025 et le 5 janvier 2026. Il visait à mieux comprendre leur expérience durant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale, ainsi que leurs besoins, leurs défis et leur connaissance des ressources disponibles.

Pour consulter le détail des données de sondage, cliquez ici.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

Le RCRPQ mobilise, soutient et porte la voix des 31 Centres de ressources périnatales (CRP) répartis à travers le Québec. Ces organismes communautaires spécialisés en périnatalité accompagnent les futurs et nouveaux parents tout au long de la grossesse et pendant les deux premières années de vie de leur enfant. Leurs interventions s'inscrivent dans une logique de prévention et de promotion du bien-être familial. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

