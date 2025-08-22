Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec salue le dévoilement de la Stratégie nationale de prévention en santé

LÉVIS, QC, le 22 août 2025 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) accueille avec enthousiasme le dévoilement de la première Stratégie nationale de prévention en santé 2025-2035, présentée par le gouvernement du Québec.

Le RCRPQ salue particulièrement l'orientation 2 : S'engager pour des générations en santé, aujourd'hui et demain, qui reconnaît l'importance d'agir dès la conception et de soutenir les parents pour favoriser le développement optimal des enfants. Cette reconnaissance fait écho à notre mémoire Agir encore plus tôt pour la santé mentale des parents, coécrit et déposé en avril dernier avec l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et avec l'appui de plusieurs partenaires nationaux.

« Lorsqu'on parle de prévention, agir en périnatalité est incontournable. C'est une période de transition marquée par une grande vulnérabilité sur le plan de la santé mentale. C'est aussi un moment charnière pour le développement des tout-petits. Lorsqu'un parent ne va pas bien, les impacts se répercutent sur l'enfant à naitre et sur ceux déjà présents dans la famille. Soutenir le bien-être de la personne qui devient parent est donc une action de grande valeur, aux impacts durables sur la santé de toute la famille », affirme Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

Des intentions claires qui doivent se traduire par un financement adéquat

La Stratégie met de l'avant le travail collaboratif et valorise le rôle essentiel du milieu communautaire, des principes chers au RCRPQ. Nous espérons que le plan de mise en œuvre attendu au cours des prochains mois s'accompagnera d'un financement à la hauteur des ambitions et des besoins, notamment pour renforcer les initiatives communautaires en périnatalité, telles que celles des Centres de ressources périnatales (CRP).

Présents à la grandeur du Québec, les CRP jouent un rôle clé dans la prévention et le soutien aux familles. Ils offrent des services complémentaires au réseau de la santé, tels que la préparation à la naissance et à la parentalité, le soutien en santé mentale périnatale, l'accompagnement dans le deuil périnatal, l'aide à l'allaitement et les relevailles à domicile. Ces actions contribuent à briser l'isolement, renforcer les compétences parentales et à favoriser le lien d'attachement parent-enfant.

Le RCRPQ réaffirme sa pleine collaboration avec le gouvernement pour la mise en œuvre de cette Stratégie, afin de bâtir un avenir en santé pour les générations à venir.

À propos du RCRPQ

Le RCRPQ mobilise, soutient et porte la voix des 31 Centres de ressources périnatales (CRP) répartis à travers le Québec. Ces organismes communautaires spécialisés en périnatalité accompagnent les futurs et nouveaux parents tout au long de la grossesse et pendant les deux premières années de vie de leur enfant. Leurs interventions s'inscrivent dans une logique de prévention et de promotion du bien-être familial. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

