15 octobre - Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal

Brisons le tabou et soutenons les familles

LÉVIS, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal, le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) rappelle que des milliers de personnes et de couples vivent, chaque année, un deuil périnatal à la suite d'un arrêt de la grossesse ou le décès d'un bébé à la naissance ou peu de temps après.

Un deuil encore trop banalisé

On estime qu'environ 23 000 familles vivent annuellement un deuil périnatal. Pourtant, ce type de deuil demeure largement banalisé, et les parents concernés se sentent souvent démunis, seuls et incompris par leur entourage.

« Vivre un deuil périnatal, c'est faire le deuil d'une personne qu'on n'a pas ou peu connue. C'est aussi faire le deuil de rêves, de projets, d'un avenir espéré. Les parents sont sous le choc. Ils se sentent souvent seuls dans cette épreuve. Il est crucial qu'ils sachent qu'ils ne le sont pas, et que des ressources existent pour les accompagner », souligne Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

Des impacts profonds, des ressources encore trop méconnues

La littérature scientifique est claire : après un décès périnatal, les mères autant que les pères peuvent vivre des symptômes d'anxiété, de dépression ou de stress post-traumatique qui peuvent perdurer dans le temps. Malgré ces répercussions, les ressources de soutien demeurent méconnues et souvent absentes des trajectoires de soins.

Un peu partout au Québec, des organismes communautaires spécialisés en périnatalité, notamment plusieurs Centres de ressources périnatales (CRP), offrent un accompagnement bienveillant, spécialisé et gratuit aux familles touchées. Ces services incluent des rencontres individuelles, des groupes de soutien, du marrainage (jumelage à un parent qui a vécu un deuil périnatal), etc.

« Les parents déplorent trop souvent qu'on ne leur ait jamais parlé de l'aspect psychologique de la perte, ni qu'il existe des ressources pour les soutenir dans ce deuil si particulier. Pourtant, ces ressources peuvent faire toute la différence, surtout dans un contexte où l'accès aux services psychologiques est difficile. Nous souhaitons que cela devienne la norme : lorsqu'une personne ou un couple vit une fausse couche ou tout autre décès périnatal, on devrait systématiquement les informer du soutien offert dans sa communauté », ajoute Mme Dufour.

Afin de mieux faire connaître ces ressources, le RCRPQ, en collaboration avec Les Perséides, organisme de soutien au deuil périnatal dans la Capitale-Nationale, a répertorié les services communautaires disponibles dans les différentes régions du Québec. Cette liste est accessible en ligne.

Une invitation à briser le tabou

Le RCRPQ invite l'ensemble de la population, les professionnel•le•s de la santé, les décideur•euse•s et les médias à reconnaître l'importance de ce deuil et à contribuer à briser le silence qui l'entoure. Des visuels de sensibilisation ont été créés et peuvent être téléchargés en ligne. En les partageant, en parlant ouvertement de cette réalité et en orientant les familles vers les ressources disponibles, nous pouvons collectivement offrir plus de compassion, de réconfort et de soutien aux parents endeuillés.

Parce que derrière chaque deuil périnatal, il y a une histoire, une famille, un besoin d'écoute et de reconnaissance.

À propos du RCRPQ

Le RCRPQ mobilise, soutient et porte la voix des 31 Centres de ressources périnatales (CRP) répartis à travers le Québec. Ces organismes communautaires spécialisés en périnatalité accompagnent les futurs et nouveaux parents tout au long de la grossesse et pendant les deux premières années de vie de leur enfant. Leurs interventions s'inscrivent dans une approche de prévention et de promotion du bien-être familial. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

Le RCRPQ est également porteur de la Table de concertation nationale en deuil périnatal, une initiative transpartisane réunissant des personnes et des organismes afin de mener des actions concrètes pour améliorer l'accompagnement des familles endeuillées.

