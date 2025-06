Le RCRPQ salue la nouvelle directive clinique de la SOGC en matière de fausse couche

LÉVIS, QC, le 18 juin 2025 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) salue la publication de la nouvelle directive clinique sur la perte de grossesse précoce dans le Journal d'obstétrique et gynécologie du Canada. Élaborée par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), cette directive marque une avancée significative pour la prise en charge des femmes qui vivent une fausse couche, en mettant de l'avant une approche plus humaine, compatissante et centrée sur les besoins des patientes.

Contrairement aux versions précédentes qui se concentraient sur des conseils cliniques aux professionnel•le•s de la santé, cette nouvelle directive inclut des recommandations pour améliorer le soutien psychologique offert aux femmes touchées par une perte de grossesse. La SOGC insiste notamment sur l'importance d'offrir un accompagnement psychosocial adéquat, ainsi que sur la nécessité d'augmenter les ressources en ce sens.

« La fausse couche, ou perte de grossesse, bien que fréquente, n'a rien de banal. Elle peut engendrer une détresse psychologique profonde chez les parents. Nous saluons l'approche de la SOGC qui reconnait pleinement la dimension émotionnelle de cette expérience et l'importance d'un soutien adapté. Au Québec, plusieurs organismes communautaires tels que les Centres de ressources périnatales (CRP) offrent gratuitement un accompagnement sensible et personnalisé aux familles touchées par un deuil périnatal : soutien individuel, groupes d'entraide, jumelage avec un parent ayant vécu une perte, etc. Ces services existent, mais demeurent encore trop méconnus et rarement intégrés à la trajectoire de soins. Pourtant, en complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux, ils rendent accessible du soutien rapide et humain. Il est temps de leur accorder la reconnaissance qu'ils méritent » souligne Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

Une mobilisation nationale autour du deuil périnatal

Souhaitant contribuer activement à l'amélioration de l'expérience des parents confrontés à un deuil périnatal, le RCRPQ a récemment mis sur pied une Table de concertation nationale sur le deuil périnatal. Cette initiative est portée par la volonté commune d'acteurs de divers horizons œuvrant auprès des familles touchées par un deuil périnatal de partager leurs expertises, de développer des actions concertées et de faire évoluer les politiques et les pratiques à l'échelle du Québec.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Le RCRPQ mobilise, soutient et porte la voix des Centres de ressources périnatales (CRP) répartis à travers le Québec. Ces organismes communautaires spécialisés en périnatalité accompagnent les futurs et nouveaux parents durant la grossesse et les deux premières années de vie de leur enfant. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

