Nouvelles coupes en santé : le ministre Dubé doit mettre un terme aux compressions

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Alors que Santé Québec lance une nouvelle offensive pour charcuter le réseau public, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) dénonce vivement ces coupes sauvages qui auront un impact direct sur les soins et les services aux patients.

Dans plusieurs régions du Québec, le couperet de Santé Québec est tombé le jeudi 13 mars, notamment dans la grande région de Montréal, le Bas-Saint-Laurent, les Laurentides et l'Outaouais. Les pertes d'emplois touchent des travailleuses et des travailleurs de toutes les catégories d'emplois, dont certains cumulent plus d'une dizaine d'années d'ancienneté. De plus, encore une fois, ce sont majoritairement des postes occupés par des femmes qui sont abolis.

« Santé Québec a le culot d'enrober la pilule en précisant qu'en dépit des suppressions de postes, elle maintient l'accès aux soins et services à la population. Il ne faut pas oublier que tous ces travailleuses et travailleurs jouent un rôle essentiel dans le réseau », dénonce le président de la FSSS, Réjean Leclerc.

Depuis les premières annonces de coupes à l'automne 2024, la fédération craint pour la surcharge de travail du personnel en place et l'accès aux soins et aux services pour la population. La situation est déjà très difficile dans plusieurs établissements. Malgré tout, Santé Québec s'entête dans son plan de compression.

Le paradoxe de la CAQ

Pendant que Santé Québec mène cette nouvelle offensive contre le réseau public, elle annonce sans aucune gêne qu'elle sous-traitera au privé des services que le réseau actuel est incapable de rendre.

« À près de deux semaines du 31 mars, date butoir fixée par le ministre Christian Dubé pour atteindre des économies de 1,5 G$, nous dénonçons cette improvisation et cette course effrénée à l'abolition de postes. Pourquoi cette urgence à couper un peu partout, quand les services sont en jeu ? Le ministre Dubé et Santé Québec devraient se rappeler qu'ils ne gèrent pas des colonnes de chiffres, mais du personnel qui veille au bon fonctionnement du réseau public et sur la santé des citoyennes et citoyens », insiste Réjean Leclerc.

La FSSS-CSN demande donc au ministre Dubé d'intervenir auprès de Santé Québec afin de mettre un terme à ces compressions impossibles à atteindre en quelques semaines et sans couper l'accès aux soins et services pour la population.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux ainsi qu'en services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

