Nouvelles balises pour l'enseignement en ligne à l'UQAM

MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - L'entente de principe intervenue le 3 février dernier entre le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN) et la direction de l'établissement a été entérinée à 85 % par un vote tenu aujourd'hui.

Cette entente a permis d'éviter la grève des 2200 personnes chargé-es de cours de l'UQAM.

Balises

Plusieurs éléments de la convention collective liés à l'enseignement en ligne ont été bonifiés. Un montant pour la préparation d'un nouveau cours sera dorénavant octroyé aux chargé-es de cours. Ce montant additionnel sera de 850 $ pour les cours donnés exclusivement à distance et de 400 $ pour les cours hybrides. Davantage d'heures de formation rémunérée ont aussi été obtenues.

Gain historique, le SPPEUQAM est parvenu à inclure la notion de moyenne-cible à sa convention collective. Cela permettra d'assurer le maintien du nombre de charges données par ses membres, peu importe la direction que l'UQAM donnera à l'enseignement en ligne. Plusieurs clauses ont été négociées pour protéger les chargé-es de cours des dérives potentielles nées de l'enseignement à distance pendant la pandémie. Enfin, un projet pilote entoure désormais le développement de la médiatisation des cours asynchrones.

Rien ne nous permet de garantir que le développement de l'enseignement en ligne ne se fera pas au détriment de l'offre de cours en présence. Les comités de programme devront toutefois évaluer la possibilité d'avoir au moins 50 % des cours en présence pour un sigle de cours donné à plusieurs groupes. La Commission des études sera également saisie du sujet pour baliser le développement de l'enseignement en ligne pour l'ensemble de l'université d'ici le 30 septembre.

« Nous sommes satisfaits d'être allés chercher des avancées significatives dans cette négociation ciblée sur un sujet des plus actuels : l'enseignement en ligne », affirme Olivier Aubry, président du SPPEUQAM-CSN.

Ce qu'ils ont dit

« Ce n'est pas parce qu'un travail se fait en ligne que ça permet d'amoindrir les conditions de travail. La CSN salue la mobilisation du SPPEUQAM, qui a permis d'affirmer ce principe un cran plus loin », a déclaré Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« Même s'il reste encore du travail à faire, les chargé-es de cours de l'UQAM ont ouvert la voie à l'humanisation de la pratique des cours en ligne », a commenté Benoit Lacoursière, président de la FNEEQ-CSN.

« Encore une fois, on peut constater le rôle déterminant de la mobilisation. Celle-ci a mené le syndicat à se doter d'un mandat de grève adopté à 86 % et l'entente de principe est intervenue seulement quelques heures avant le déclenchement d'une grève générale illimitée », a souligné Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

Le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN) fait partie de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN). Il a été fondé en février 1978 sous l'appellation de Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAM (SCCUQ-CSN). C'était alors le premier syndicat universitaire en Amérique du Nord regroupant des enseignantes et enseignants précaires, c'est-à-dire à contrat, généralement pour un trimestre.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85 % des profs de cégep. Elle regroupe quelque 40 000 membres dans 45 cégeps, 47 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

