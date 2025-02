SYDNEY, NS, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Le club de curling de Sydney disposera d'une nouvelle installation grâce à un investissement de 10 millions de dollars du gouvernement fédéral.

C'est ce qu'ont annoncé Jaime Battiste, secrétaire parlementaire, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire, et Ian MacInnis, président du club de curling de Sydney.

Construit pour remplacer l'actuel club de curling de Sydney de la rue George, le nouveau bâtiment sera situé dans le parc Open Hearth et comprendra six pistes de curling, ce qui augmentera sa capacité de 50 %. Le bâtiment sera entièrement accessible, écoénergétique et doté d'installations et d'équipements modernes.

Le nombre de membres du Sydney Curling Club a plus que doublé depuis 2017 et la nouvelle installation permettra d'organiser davantage d'événements communautaires, de grands tournois de curling et de parties entre curleurs de la ligue.

Citations

« La municipalité régionale du Cap-Breton est en pleine croissance, tout comme notre besoin d'espaces sociaux, culturels et récréatifs. Notre gouvernement est fier d'investir dans la nouvelle installation du club de curling de Sydney pour encourager l'amour du sport et faire en sorte que les personnes de tous âges disposent d'un endroit où se réunir, socialiser et jouer au curling. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria

« Sydney accueille des curleurs de tout le Cap-Breton et de partout au pays pour des compétitions récréatives et des tournois professionnels. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de faire en sorte que le Sydney Curling Club continue d'être une destination qui sert de vitrine au Cap Breton auprès des athlètes de l'ensemble du Canada. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso

« Avec cette annonce, nous nous rapprochons un peu plus de la concrétisation d'un rêve que nous caressions depuis des années. Non seulement ce financement soutient la construction d'une nouvelle installation, mais il permet aussi de favoriser une culture de l'excellence dans le domaine du sport et de l'engagement communautaire. Le curling est un sport en plein essor ici à Sydney et nous nous réjouissons, au Sydney Curling Club, d'être la force motrice qui permettra d'amener ce sport à un niveau supérieur pour les décennies à venir. »

Travis Stone, Co-président du comité d'investissement du club de curling de Sydney

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 10 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada -Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

-Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Travis Stone, Co-président du comité d'investissement, Sydney Curling Club, [email protected], 902 577-5512