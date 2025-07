COMTÉS DE GREY ET BRUCE, ON, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Les résidents bénéficieront maintenant de services de transport accessibles améliorés et d'une meilleure efficacité du système de transport en commun. De tels avantages sont attribuables à un investissement combiné de plus de 1,4 million de dollars du gouvernement fédéral et de Saugeen Mobility and Regional Transit (SMART), un organisme sans but lucratif qui fournit des services de transport quotidien aux résidents handicapés des comtés de Bruce et de Grey.

SMART recevra un investissement pour acheter quatre fourgonnettes et huit voitures accessibles, ainsi qu'un logiciel de réservation qui lui permettra d'améliorer son service de transport en commun sur demande. L'organisme recevra également des fonds en partenariat avec Home and Community Support Services of Grey and Bruce pour réaliser une étude de faisabilité ayant pour but l'exploration de systèmes logiciels de transport en commun plus efficaces. L'acquisition d'un tel système leur permettra d'améliorer la prestation de leurs services.

« L'investissement dépasse les simples limites du transport : il concerne aussi l'accessibilité, les occasions et la connectivité. En élargissant les possibilités de transport en commun, nous contribuons à répondre aux besoins d'une région en pleine croissance pour les décennies à venir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Un tel investissement fédéral a transformé Saugeen Mobility. Grâce au renouvellement de 70 % de notre flotte vieillissante et à la mise en place d'un nouveau système de transmissions des avis aux clients, nous améliorons considérablement la sécurité et la fiabilité de nos services, de même que l'expérience globale des personnes qui comptent sur nous chaque jour.

Stephan Labelle, directeur général

Le gouvernement fédéral investit 1 437 224 $ dans le projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), et la contribution de Saugeen Mobility and Regional Transit (SMART) s'élève à 346 307 $.

Le FSTCMR permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et aux plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de financement.

