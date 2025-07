MONTAGUE GOLD MINES, NS, le 31 juill. 2025 /CNW/ - Le site d'une ancienne mine d'or exploitée il y a environ 100 ans sera assaini grâce à un investissement de plus de 33,4 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial.

Une évaluation environnementale du site a confirmé qu'à proximité des mines de Montague, d'où on a extrait de l'or de 1865 à 1940, le sol est contaminé par du mercure et de l'arsenic. On a constaté la contamination principalement dans une zone d'environ 363 acres où on se débarrassait des résidus miniers. L'objectif du projet est de rendre à la terre et aux zones humides leur état d'habitat productif, similaire à ce qu'il était avant les activités minières.

L'assainissement comprendra l'excavation des sols contaminés jusqu'à une profondeur de deux mètres et le placement de la terre dans des cellules de confinement imperméables qui seront construites sur place. On estime à 120 000 m3 le volume de terre qui devrait être placé dans ces cellules. Un système de traitement sera également nécessaire pour collecter et traiter les lixiviats provenant des cellules de confinement construites. Les sols retirés seront remplacés par de la terre de remblayage propre.

Une couverture à faible perméabilité sera placée sur les zones du site présentant des niveaux de contamination plus faibles, afin d'empêcher les précipitations d'entraîner des ruissellements contaminés. Ces zones seront également recouvertes de terre de remblayage propre.

Depuis 1991, la législation provinciale de la Nouvelle-Écosse oblige les sociétés minières à fournir des fonds pour la remise en état, sous forme d'espèces ou d'obligations, avant le début de l'exploitation minière, afin de couvrir l'intégralité des coûts de remise en état. Cela garantit que les sites peuvent être efficacement remis en état même en cas de défaillance d'une société, évitant ainsi l'abandon ou la contamination des sites.

Citations

« Il est crucial que nous maintenions les normes environnementales de pointe du Canada en remédiant à la contamination du site des mines de Montague. Ce projet favorisera la durabilité environnementale à long terme tant sur le site même de l'ancienne mine qu'en aval. »

Braedon Clark, député de Sackville--Bedford--Preston

« Le début des travaux de décontamination du site historique de la mine d'or de Montague marque une avancée majeure dans la protection de l'environnement et de la santé publique. Ces travaux reflètent notre engagement en faveur d'une gestion responsable de l'environnement et notre volonté de remédier aux séquelles des activités industrielles passées. »

L'honorable Fred Tilley, ministre des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 15 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 18 480 000 $.

. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 18 480 000 $. L'objectif de ce volet est d'aider à bâtir des collectivités plus vertes, en contribuant à la préparation au changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en appuyant les technologies renouvelables.

Dans le cadre du Plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés et renforcer les économies locales.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel au respect des obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

