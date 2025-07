BRAMPTON, ON, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Le soutien du gouvernement du Canada permettra au Sheridan College d'améliorer la sécurité et l'accessibilité des infrastructures de transport actif sur le campus. Grâce à l'investissement combiné de 600 000 $, il deviendra plus facile et plus sécuritaire pour les gens de se déplacer sur le campus à pied ou à vélo.

Le projet consiste à améliorer la rue Sheridan College en élargissant le trottoir sur 180 mètres, en construisant une piste cyclable et en installant de l'éclairage et des bancs. Séparée de la route et des couloirs de bus, la nouvelle piste offrira une entrée dans le campus dédiée aux cyclistes et aux autres usagers du transport actif. Le projet prévoit également l'amélioration de trois abris extérieurs pour les vélos, ce qui permettra aux navetteurs d'avoir l'esprit plus tranquille lorsqu'ils laissent leur vélo au campus.

Citations

« Ici à Brampton-Sud et dans tout le Canada, des investissements dans le transport actif, comme pour la nouvelle piste cyclable le long de la rue Sheridan College, contribuent à créer des collectivités plus sûres et mieux connectées. En rendant les déplacements à pied et à vélo plus faciles et plus accessibles, nous encourageons des modes de vie plus sains et des moyens de déplacement plus durables.

Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud

« Ce projet marque une étape importante dans la mise en place d'un transport actif plus accessible, plus sûr et plus attrayant pour la communauté du campus de Sheridan. En investissant dans une piste cyclable réservée et des abris à vélos sécurisés, nous ne nous contentons pas seulement de soutenir la durabilité, nous favorisons également la création d'un campus mieux connecté, plus inclusif et plus tourné vers l'avenir. Nous voulons que nos étudiants, notre personnel et nos visiteurs se sentent à l'aise lorsqu'ils choisissent un mode de transport durable, qu'ils se déplacent à pied, à vélo ou par un mode de transport accessible. »

Rajan Sandhu, président par intérim et vice-chancelier, Sheridan College

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 360 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et la contribution du Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning s'élève à 240 000 $.

Institute of Technology and Advanced Learning s'élève à 240 000 $. Le transport actif désigne le déplacement de personnes ou de marchandises grâce à l'activité humaine. Il comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine, comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes, les skis de fond, etc.

L'ATF soutient des projets qui visent à créer et à étendre des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options abordables, plus écologiques et plus saines pour accéder à leurs communautés.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), qui fournira en moyenne 3 milliards de dollars par an en financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, y compris de transport actif. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada https://housing-infrastructure.canada.ca/cptf-ftcc/index-eng.html.

(FTCC), qui fournira en moyenne 3 milliards de dollars par an en financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, y compris de transport actif. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités https://housing-infrastructure.canada.ca/cptf-ftcc/index-eng.html. Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la toute première approche stratégique du Canada qui vise à promouvoir le transport actif et ses bénéfices. Elle utilise des investissements fondés sur des données et des faits pour bâtir de nouveaux réseaux de transport actif et d'en élargir la portée, tout en soutenant des options de déplacement plus équitables et plus durables.

qui vise à promouvoir le transport actif et ses bénéfices. Elle utilise des investissements fondés sur des données et des faits pour bâtir de nouveaux réseaux de transport actif et d'en élargir la portée, tout en soutenant des options de déplacement plus équitables et plus durables. Le gouvernement fédéral a également lancé un Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite sur des projets partout au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada