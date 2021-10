Nouvelle sessions parlementaire - Les travailleuses forcent le gouvernement à agir en santé et dans les services de garde

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le discours d'ouverture de la nouvelle session parlementaire de François Legault prouve que les actions des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau des services de garde éducatifs portent fruit. À un an des élections, la crise de nos réseaux devient une priorité incontournable.

La crise de nos réseaux comme enjeu préélectoral

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constate que le gouvernement place les problèmes du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau des services de garde éducatifs à la tête de ses préoccupations. Étant la plus grande organisation syndicale dans ces deux secteurs, la FSSS-CSN ne peut que se féliciter que le gouvernement entend enfin agir.

La volonté de décentraliser le réseau de la santé et des services sociaux est la voie à suivre, comme le demande la FSSS-CSN depuis plusieurs années. De plus, pour arriver à régler la crise, elle invite le gouvernement à laisser tomber les mesures d'urgence temporaires et à agir en profondeur par des mesures qui touchent l'ensemble du personnel de ces secteurs. Pour la FSSS-CSN, c'est la seule manière de régler l'enjeu du manque de personnel qui touche de nombreux titres d'emploi, aussi bien en santé et services sociaux que dans les services de garde éducatifs. Pour y arriver, le gouvernement doit cesser de contourner les lieux de négociation et travailler en collaboration avec nous.

« C'est vrai que les choses doivent changer. Mais pour ça, il faut faire autrement et se mettre à l'écoute. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement s'entête à agir seul et à ne mettre de l'avant que des propositions pour régler les problèmes les plus urgents. Il faut faire plus pour régler la crise de nos réseaux. Pour que les choses changent, il faut enfin répondre aux demandes des travailleuses et travailleurs qui font face à la pandémie depuis plus d'un an et demi », lance Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

Réaction de la FSSS-CSN aux annonces du discours d'ouverture

Dans le réseau des services de garde éducatifs, le gouvernement indique son intention depuis plusieurs semaines de compléter le réseau pour répondre au manque de places. La FSSS-CSN appuie cette volonté, tout en rappelant que ces places doivent se créer dans les CPE et les milieux familiaux régis et subventionnés pour offrir la meilleure qualité aux parents. Pour parvenir à créer de nouvelles places, le gouvernement a besoin de personnel. C'est pourquoi la FSSS-CSN lui rappelle l'urgence de régler la négociation des CPE à la satisfaction des travailleuses et travailleurs.

Dans le réseau de la santé et des services sociaux, l'enjeu du manque de personnel doit être au cœur des actions gouvernementales. Pour la FSSS-CSN, à court terme, le gouvernement devrait intégrer le personnel des agences privées pour permettre au personnel du réseau de souffler. Le gouvernement doit aussi cesser de préconiser les primes temporaires, parce que le personnel réclame une amélioration des conditions de travail et une reconnaissance permanente de leurs efforts pour lutter contre le manque de personnel, comme le révèle un récent sondage de la Fédération. À cela s'ajoute le fait qu'il faut réinvestir pour combler le manque à gagner causé par l'austérité, notamment par un investissement de 2,5 milliards de dollars cette année seulement. Pour la FSSS-CSN, il faut renforcer les services sociaux et les soins de longue durée et accentuer la participation du personnel à l'organisation du travail.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Source : Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN); Renseignements : Hubert Forcier, Conseiller à l'information -- Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), 514-209-3311, [email protected]