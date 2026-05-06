TORONTO, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer qu'Alex Miller est le lauréat 2026 du prix du Détaillant canadien de l'année (en anglais), l'un des prestigieux Prix de distinction remis dans le cadre des Prix d'excellence dans le commerce de détail. Cette distinction souligne le leadership exceptionnel de M. Miller en tant que président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard Inc., leader mondial du commerce de proximité et de l'industrie de la mobilité basé à Laval, au Québec - qui détient les bannières Circle K et Couche-Tard.

Alex Miller, d’Alimentation Couche-Tard, nommé Détaillant canadien de l’année (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Nommé président et chef de la direction en septembre 2024, Alex Miller n'est que le troisième PDG de l'histoire de Couche-Tard, qui est vieille de 45 ans, ce qui illustre à la fois la force du vivier de leadership de l'entreprise et la culture de durabilité qu'elle a contribué à créer. Comptant plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la vente au détail de carburant et le commerce de proximité, M. Miller apporte une expertise opérationnelle approfondie et une perspective mondiale à ce poste. Il s'est joint à Couche-Tard en 2012 en tant que directeur des carburants, de l'immobilier et des installations, et a ensuite occupé des postes de direction de plus en plus élevés dans les domaines des carburants, des opérations et de l'optimisation commerciale. Avant Couche-Tard, M. Miller a passé 16 ans chez BP p.l.c. Il y a occupé des postes dans les divisions des opérations, de l'approvisionnement, de la stratégie et du développement commercial, à la fois aux États-Unis et en Europe, se consacrant notamment pendant huit ans à la distribution sur six marchés américains et durant quatre ans à la stratégie et à la planification au siège londonien de BP.

Présent dans 27 pays et territoires et comptant plus de 17 300 magasins, dont plus de 2 100 au Canada, Couche-Tard est un leader mondial du commerce de proximité et de l'industrie de la mobilité. Diriger une entreprise de cette envergure demande plus que des capacités sur le plan opérationnel ; cela exige une vision claire des orientations du secteur du détail. Sous la direction d'Alex Miller, cette vision s'intitule Piliers + Croissance, une stratégie ciblée qui vise à renforcer l'entreprise dans les catégories clés, tout en investissant dans les domaines qui définiront la prochaine génération des commerces de proximité.

Toutefois, ce qui distingue vraiment M. Miller, ce n'est pas la taille de l'entreprise qu'il dirige - c'est la façon dont il la dirige. Il a fait de l'investissement dans les employés de première ligne une priorité, réduisant considérablement la charge administrative des équipes de magasin afin que celles-ci puissent se concentrer sur ce qui compte le plus : le client. Il s'agit d'une approche fondée sur l'autonomisation, le déplacement de la prise de décision plus près du client, la recherche active de perspectives différentes et la constitution d'une culture de propriété à tous les niveaux de l'organisation. Les résultats sont éloquents : Alimentation Couche-Tard peut compter sur une meilleure rétention de personnel, un engagement plus fort et des opérations qui deviennent plus précises au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du consommateur.

« Alex Miller est un leader transformationnel dans le secteur du détail, a déclaré Kim Furlong, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. De la première ligne en montant, il a réussi à bâtir une culture de la responsabilité et de l'entrepreneuriat, a investi de manière importante dans le personnel qui sert chaque jour les clients et a donné une vision stratégique claire à l'une des marques de détail les plus emblématiques du pays. Nous sommes heureux de souligner ses réalisations en lui remettant ce prix. »

Le prix du Détaillant canadien de l'année sera présenté à Alex Miller au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail (en anglais) du Conseil canadien du commerce de détail le 2 juin 2026 au Centre des congrès de Toronto. Les médias sont invités à participer à ce prestigieux événement, au cours duquel seront célébrés Alex Miller et d'autres lauréats de renom.

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail clôturera la première journée de L'événement STORE 26 du CCCD, la plus importante conférence du secteur du détail au Canada. Du 1er au 3 juin 2026, L'événement STORE 26 du CCCD mettra en vedette plus de 75 conférenciers spécialisés et attirera des chefs de file de l'industrie du détail de partout en Amérique du Nord et d'ailleurs.

À propos des Prix d'excellence dans le commerce de détail

Les Prix d'excellence dans le commerce de détail, décernés chaque année par le Conseil canadien du commerce de détail, soulignent la performance exceptionnelle et l'innovation dans l'industrie canadienne du détail. Le prix du Détaillant canadien de l'année récompense un leader du secteur du détail qui a permis à son entreprise de connaître un succès commercial exceptionnel et de se dépasser sur le plan de l'innovation, tout en faisant constamment preuve d'un engagement et d'un soutien communautaires sans faille. Parmi les lauréats des années passées figurent George Soleas de la LCBO, Greg Hicks de la Société Canadian Tire, Paul Wood de Tigre Géant et bien d'autres leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page retailawards.ca (en anglais).

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2025, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. https://www.commercedetail.org/

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource: Santo Ligotti, VP, Marketing et Services aux membres, 416 274-2956, [email protected]