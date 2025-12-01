MILTON, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - La Fondation CWB est fière de présenter le Programme pour l'évolution d'équipement et de la technologie, une initiative de financement élargie et améliorée visant à soutenir les programmes de soudage et d'assemblage dans les écoles secondaires à travers le Canada. Ce programme s'appuie sur la très prisée Subventions pour les immobilisations, l'équipement et les consommables, dont il renforce l'impact en offrant des possibilités de financement accrues, une formation pratique et des liens plus solides avec l'industrie afin d'aider les enseignants techniques à doter les étudiants de compétences concrètes pour les carrières dans les métiers spécialisés très demandés.

Les enseignants du secondaire de tout le Canada bénéficieront du nouveau programme de modernisation des équipements et des technologies de la Fondation CWB, conçu pour renforcer l'enseignement du soudage grâce à des équipements améliorés, des technologies modernes et des ressources soutenues par l'industrie. (Groupe CNW/CWB Welding Foundation)

Un investissement essentiel dans l'avenir de l'enseignement du soudage

Le soudage et l'assemblage sont essentiels à l'infrastructure du Canada, car ils soutiennent des industries telles que la fabrication, la construction, le transport et l'énergie propre. Cependant, de nombreux programmes de soudage dans les écoles secondaires sont confrontés à des équipements obsolètes, à des fournitures consommables limitées et à un accès restreint aux technologies modernes. Une récente enquête de la Fondation CWB a révélé que plus de 40 % des programmes de soudage des écoles secondaires ont besoin d'une mise à niveau de leur équipement et que près de la moitié ont du mal à se procurer les consommables essentiels à leur fonctionnement. Dans le même temps, le secteur des métiers spécialisés au Canada est confronté à une pénurie croissante de main-d'œuvre, ce qui rend plus important que jamais de préparer les étudiants à l'aide d'une expérience en phase avec l'industrie.

Le Programme pour l'évolution d'équipement et de la technologie répond à ces défis en garantissant à chaque étudiant en soudage, quel que soit son lieu de résidence ou les ressources de son école, l'accès à une formation de haute qualité et à des équipements conformes aux normes de l'industrie. Cette initiative fournit des fonds, une expertise technique et des outils d'apprentissage de pointe pour aider les enseignants techniques à moderniser leurs programmes, à améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants et à préparer les diplômés à des carrières enrichissantes dans les métiers spécialisés. Comme il s'agit d'un programme compétitif, le financement est limité et les écoles sont encouragées à explorer les possibilités de co-investissement avec des partenaires industriels ou leurs conseils scolaires. C'est pourquoi la Fondation CWB appelle l'industrie à soutenir les programmes locaux de soudage et à contribuer au renforcement des parcours éducatifs dont dépendent les secteurs des métiers spécialisés.

« Le Programme pour l'évolution d'équipement et de la technologie est plus qu'un simple soutien financier ; il s'agit d'un système complet de ressources conçu pour répondre aux besoins des enseignants techniques là où ils se trouvent », explique Susan Crowley, directrice générale de la Fondation CWB. « En équipant les salles de classe avec les outils et la formation appropriés, nous aidons les étudiants à acquérir des compétences pratiques et à renforcer leur confiance en eux, ce qui les prépare à des carrières enrichissantes dans les métiers spécialisés au Canada. La technologie du soudage évoluant rapidement, notre programme est conçu pour évoluer avec elle, aidant ainsi les enseignants à rester en phase avec les outils et les pratiques pédagogiques exigés par l'industrie d'aujourd'hui. »

Le programme pour l'évolution d'équipement et de la technologie s'articule autour de trois volets : la subvention pour les essentiels du soudage, la subvention pour l'innovation technologique et le réseau avis aux consommables, qui visent collectivement à :

Améliorer l'accès à des équipements et à des technologies conformes aux normes de l'industrie, afin de garantir que les étudiants obtiennent leur diplôme avec une expérience pratique.

Aider les enseignants à dispenser un enseignement de haute qualité en matière de soudage en leur offrant un financement, une formation et un soutien pédagogique adapté à l'industrie.

Réduire les disparités dans l'enseignement du soudage à travers le Canada, en particulier dans les écoles disposant de ressources limitées.

Renforcer les partenariats entre l'industrie et l'éducation, en favorisant les liens entre les écoles et les leaders de l'industrie afin de créer des réseaux de soutien durables.

Soutien complet aux enseignants

Le Programme pour l'évolution d'équipement et de la technologie est conçu pour soutenir les enseignants en soudage du secondaire à tous les niveaux, en leur garantissant les ressources nécessaires pour dispenser une formation de haut niveau et préparer les étudiants à réussir dans les métiers spécialisés.

Grâce à des options de financement flexibles, ce programme permet aux candidats éligibles de :

Mettre à niveau ou remplacer l'équipement essentiel afin de maintenir une formation de haute qualité et de garantir que les programmes restent conformes aux normes de l'industrie.

Intégrer des technologies de pointe telles que la robotique, les simulateurs de soudage et la réalité augmentée/virtuelle (RA/RV) afin de créer des expériences d'apprentissage dynamiques et pratiques qui reflètent les applications industrielles réelles.

Accéder à des consommables donnés par l'industrie pour soutenir l'apprentissage pratique, en veillant à ce que les étudiants puissent mettre en pratique leurs compétences sans pénurie d'approvisionnement.

Bénéficier des conseils d'experts spécialisés dans l'enseignement technique, qui fournissent un soutien personnalisé pour aider les enseignants à optimiser leurs programmes, à accéder à des financements et à mettre en œuvre efficacement les nouvelles technologies.

Depuis 2018, la Fondation CWB a investi 6,1 millions de dollars dans des programmes techniques et de soudage destinés aux écoles secondaires et a facilité 11,7 millions de dollars supplémentaires en co-investissements de la part de partenaires industriels et éducatifs. Même avec ce niveau de soutien, le financement actuel ne nous permet de répondre qu'à environ 30 % des demandes des écoles à travers le Canada.

Nous encourageons les organisations des secteurs qui dépendent de la soudure, de la fabrication, de l'ingénierie et de la fabrication de pointe à soutenir la main-d'œuvre future. En fournissant du matériel, des consommables ou un soutien financier, les partenaires industriels peuvent contribuer à harmoniser l'enseignement de la soudure à l'échelle nationale et à garantir que les étudiants reçoivent une formation conforme aux normes dont votre main-d'œuvre a besoin pour prospérer.

La première étape consiste à soumettre une demande d'évaluation

La procédure de candidature est simple et conviviale pour les enseignants. Les enseignants techniques peuvent soumettre une demande d'évaluation, qui sera examinée par un spécialiste de l'enseignement technique de la Fondation CWB. Les candidats retenus recevront ensuite des recommandations personnalisées en fonction des besoins de leur programme. Les écoles approuvées recevront un financement et le soutien d'experts pour améliorer leurs programmes de soudage.

Les enseignants sont encouragés à postuler tôt, car le financement annuel est limité et n'est pas garanti. La date limite pour soumettre les candidatures pour le cycle d'admission 2025-2026 est le 31 mars 2026.

Pour plus de détails et pour postuler, veuillez consulter le site :

https://www.cwbweldingfoundation.org/fr/programs/programme-pour-levolution-dequipment-et-de-la-technologie

À propos de la Fondation CWB

La Fondation CWB est un organisme caritatif national qui se consacre à la promotion des carrières dans les métiers spécialisés, notamment le soudage et l'assemblage des matériaux. Engagés à préparer la main-d'œuvre de demain et à favoriser l'inclusion, nous collaborons avec des partenaires pour répondre à la demande de professionnels qualifiés, contribuant ainsi à la prospérité économique de l'Amérique du Nord.

Notre mission est de forger des partenariats entre l'industrie, l'éducation et le gouvernement, afin de donner aux individus les moyens de poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés. Grâce à des programmes innovants, nous réduisons les obstacles et favorisons la sensibilisation et l'accès à l'exploration de carrière, indépendamment des facteurs d'identité ou du statut social et financier.

Coordonnées : Sarah Dingman, directrice, Communications marketing, Fondation CWB, [email protected], 249-885-3508