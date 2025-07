MILTON, ON, le 2 juill. 2025 /CNW/ - La Fondation CWB a publié son 2024-2025 Annual Report , qui rend compte d'une année de croissance, d'innovation et d'impact national à l'appui de l'éducation en matière de soudage et d'assemblage de matériaux à travers le Canada. Dans le cadre de sa Vision stratégique décennale en cours, la Fondation a investi plus de 5 millions de dollars dans des programmes et des partenariats visant à réduire les obstacles, à moderniser l'enseignement technique et à préparer la prochaine génération de professionnels qualifiés en soudage.

Formation pratique aux métiers spécialisés, soutien aux enseignants et plus de 5 millions de dollars d'impact. Post this Les jeunes participants au camp de soudage L'esprit du métal acquièrent une expérience pratique du soudage et de l'assemblage des matériaux, ainsi qu'une confiance en eux pour leur carrière. (Groupe CNW/CWB Welding Foundation)

" Le rapport de cette année reflète un effort coordonné pour répondre aux besoins du marché du travail tout en augmentant l'accès à une formation de qualité, en particulier dans les communautés rurales, éloignées et en manque d'équité ", déclare Susan Crowley, directrice générale de la Fondation CWB. "Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires qui croient au pouvoir de l'éducation pratique pour changer des vies.

Parmi les faits marquants du rapport annuel 2024-2025 de la Fondation CWB, on peut citer :

Plus de 90 programmes mis en œuvre dans plus de 140 communautés, y compris de nouvelles initiatives à l'Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest et à Portland , dans l' Oregon .

, dans l' . Plus de$ 1,65 million d'euros investis dans des programmes d'enseignement secondaire par le biais de subventions d'investissement et d'équipement, de matériel de sécurité et de formation des éducateurs techniques.

196 participantes ont suivi une formation préalable à l'emploi dans le cadre de programmes tels que les ateliers Femmes d'acier™ et L'esprit du métal™.

168 éducateurs et conseillers d'orientation professionnelle ont bénéficié d'une formation technique et de perfectionnement, et 652 qualifications de soudeur ont été délivrées dans le cadre de programmes de préparation à l'emploi et de perfectionnement.

Les participants au programme Filling the Gap : Pressure Welder Training Program ont fait état d'un taux d'emploi de 98 % à l'issue du programme.

Les programmes de la Fondation CWB destinés aux jeunes ont suscité une augmentation de 24 % de l'intérêt des élèves du secondaire pour le programme de soudage.

Dans les camps, 27 % des participants s'identifient comme des femmes, tandis que 16 % s'identifient comme des autochtones.

Le rapport annuel présente également des histoires marquantes du terrain, des témoignages et des études de cas qui montrent notre impact en action.

Alors que la demande en métiers spécialisés continue de croître dans des secteurs tels que l'énergie propre, l'infrastructure, la marine et la fabrication de pointe, l'alignement stratégique de la Fondation CWB avec l'industrie, le gouvernement et l'éducation reste essentiel. De nouveaux efforts visant à normaliser l'enseignement du soudage et de l'assemblage des matériaux, à élargir l'accès aux simulateurs virtuels de soudage et à renforcer les partenariats de recherche postsecondaire positionnent la Fondation CWB comme un chef de file national en matière de développement de la main-d'œuvre.

Pour consulter le rapport complet et en savoir plus sur la façon dont la Fondation CWB bâtit un avenir plus fort, plus sûr et plus inclusif grâce à l'éducation en matière de soudage et d'assemblage des matériaux, visitez le site : https://www.cwbweldingfoundation.org/impact-reports.

