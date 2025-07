Alimenter l'avenir : la campagne de collecte de consommables pour le soudage vise à équiper la prochaine génération de professionnels qualifiés dans les métiers spécialisés avec du matériel d'apprentissage essentiel

MILTON, ON, le 15 juill. 2025 /CNW/ - La Fondation CWB a lancé une nouvelle initiative nationale pour soutenir les écoles secondaires canadiennes qui ont des difficultés à se procurer des consommables pour le soudage. La campagne « Alimenter l'avenir : collecte de consommables pour le soudage » encourage les partenaires industriels à faire don de leurs surplus de matériaux de soudage, tels que des fils, des stocks de métal et des équipements de protection, aux écoles qui en ont besoin.

Les surplus de matériaux de soudage comme le fil, l'acier et l'EPI peuvent changer la donne pour les étudiants partout au Canada. Participez à la collecte nationale de consommables de la Fondation CWB et soutenez l'apprentissage pratique dans les programmes de soudage des écoles secondaires. (Groupe CNW/CWB Welding Foundation)

Chaque année, des milliers d'élèves à travers le Canada s'inscrivent à des programmes d'études secondaires en soudage, en fabrication et en transport. Ces programmes sont essentiels pour former la main-d'œuvre de demain dans les métiers spécialisés et les technologies connexes, mais près de la moitié d'entre eux signalent des obstacles majeurs à la formation pratique en raison d'un accès limité aux consommables.

Selon une récente enquête menée par la Fondation CWB, 44,8 % des enseignants en soudage ont identifié les consommables comme leur plus grand défi. Sans matériaux de base tels que les électrodes, les fils d'apport et les EPI, les étudiants ne peuvent pas acquérir l'expérience pratique qui les prépare à une carrière réussie dans l'industrie.

« Notre objectif est de soutenir les programmes de soudage et les programmes connexes d'une manière durable et fondée sur des preuves», a déclaré Louise Charron, gérante du développement des fonds et des partenariats à la Fondation CWB. « En faisant don de leurs consommables excédentaires, les entreprises peuvent avoir un impact réel et immédiat dans les salles de classe à travers le pays. »

Grâce à son programme pour l'évolution d'équipement et de la technologie, la Fondation CWB met en relation les donateurs et les écoles par l'intermédiaire de son Réseau avis aux consommables, qui informe les enseignants lorsque des matériaux donnés sont disponibles à proximité. La liste actuelle des articles les plus demandés comprend :

Acier doux, électrodes et fil d'apport

Meules et gaz de protection

Équipement de protection (gants, vestes, casques)

Plaques, tiges et barres métalliques (aluminium et acier inoxydable)

Autres matériaux d'apport et accessoires

« Nous invitons les fabricants, les fournisseurs et les ateliers de soudage de tout le Canada à examiner ce dont ils disposent », a déclaré Joe Saundercook, gérant du développement des fonds et des partenariats à la Fondation CWB. « Même de petites quantités de matériaux excédentaires peuvent avoir un impact considérable dans les salles de classe. »

Pour en savoir plus ou pour faire un don, contactez la Fondation CWB à l'adresse [email protected].

À propos de la Fondation CWB

La Fondation CWB est une organisation charitable nationale qui se consacre à l'avancement des carrières dans les métiers spécialisés, y compris le soudage et l'assemblage de matériaux. Déterminés à préparer la main-d'œuvre de demain et à favoriser l'inclusion, nous collaborons avec des partenaires pour répondre à la demande de professionnels qualifiés, contribuant ainsi à la prospérité économique de l'Amérique du Nord.

Notre mission est de forger des partenariats entre l'industrie, l'éducation et le gouvernement, afin de permettre aux individus de poursuivre des carrières dans les métiers spécialisés. Grâce à des programmes innovants, nous réduisons les obstacles et favorisons la sensibilisation et l'accès à l'exploration des carrières, quels que soient les facteurs d'identité ou le statut social et financier. Pour en savoir plus sur nos initiatives, consultez le site https://www.cwbweldingfoundation.org.

SOURCE CWB Welding Foundation

Contact médias: Sarah Dingman, Responsable marketing et communication, E-mail : [email protected], Téléphone : 249-885-3508