MILTON, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - La Fondation CWB accepte maintenant les demandes de bourses d'études, afin de soutenir financièrement ceux qui poursuivent une carrière en soudage ou dans un domaine connexe. Les demandes sont ouvertes jusqu'au 13 juin 2025, et les étudiants à travers le Canada pourraient obtenir un financement pour alléger le coût de l'éducation, de la formation et de l'équipement alors qu'ils franchissent la prochaine étape de leur carrière

Des étudiants en soudage de Windsor posent avec leurs nouvelles trousses d'EPI CWB SoudureSÛRE. (Groupe CNW/CWB Welding Foundation)

« Nos bourses d'études aident à éliminer les obstacles financiers afin que les étudiants puissent se concentrer sur l'acquisition des connaissances et de l'expérience pratique nécessaires pour réussir dans le domaine du soudage et des industries connexes », a déclaré Susan Crowley, directrice générale de la Fondation CWB "Nous encourageons les étudiants, les parents, les éducateurs et les mentors à explorer ces possibilités et à les appliquer ou à les partager avec ceux qui sont admissibles.

Ces prix offrent un soutien financier essentiel, aidant les étudiants à réduire le coût des frais de scolarité, de la formation et de l'équipement essentiel lorsqu'ils poursuivent une carrière dans le domaine du soudage ou dans des domaines connexes Ces bourses ouvrent la voie à une formation reconnue par l'industrie, à un apprentissage pratique et à des possibilités de développement de carrière, ce qui permet aux bénéficiaires d'être bien équipés pour réussir De nombreux lauréats ont profité de ce soutien pour progresser vers des carrières gratifiantes dans les métiers spécialisés, en obtenant des emplois dans le soudage, l'assemblage de matériaux, l'ingénierie et les industries connexes En réduisant les obstacles financiers et en donnant accès à une formation de haut niveau, ces bourses permettent aux étudiants de se concentrer sur le développement de leurs compétences, d'obtenir des certifications et d'entrer avec confiance sur le marché du travail.

Bourse Joseph G. Doria à un étudiant exemplaire

Qui : Les étudiants du secondaire acceptés dans un programme de soudage à temps plein offert par un établissement d'enseignement postsecondaire canadien.

Montant de la bourse : Jusqu'à 3 000 $.

Date limite de dépôt des candidatures : 13 juin 2025

Présenter une demande pour la Bourse Joseph G. Doria à l'étudiant exemplaire

Bourse en soudage Nicole LeClair

Qui : Cette bourse est attribuée à quatre étudiants qui poursuivent des études en soudage ou dans un métier spécialisé lié au soudage au niveau postsecondaire dans un établissement d'enseignement postsecondaire financé par les fonds publics de l'Ontario. Les candidats doivent être résidents de l'Ontario pour être admissibles.

Montant de la bourse : Jusqu'à 2 000 $ attribués à quatre récipiendaires

Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2025

Demande de bourse en soudage Nicole LeClair

Bourse d'étude Hugh A. Krentz

Qui : Les étudiants de niveau postsecondaire qui entament leur dernière année d'études dans un programme axé sur le soudage (une liste complète des programmes est disponible ici).

Montant de la bourse : Jusqu'à 3 000

Date limite de dépôt des candidatures : 13 juin 2025

Postuler pour la Bourse d'étude Hugh A. Krentz

Prix CWB SoudureSÛRE pour le démarrage d'une carrière

Qui : Le prix CWB SoudureSÛRE Career Kickstart Award soutient les étudiants canadiens de niveau postsecondaire qui poursuivent une carrière en soudage ou dans un domaine connexe et qui font face à des obstacles financiers pour se procurer l'EPI essentiel. Les récipiendaires reçoivent un kit EPI complet, comprenant un casque de soudage 3M™ Speedglas™, une veste de soudage Lincoln Electric et des gants.

Prix : 1 kit CWB SoudureSÛRE

Date limite de dépôt des candidatures : Ouvert toute l'année

Posez votre candidature pour le prix CWB SoudureSÛRE pour le démarrage de carrière

Bourse Indspire pour les autochtones

Qui : Les étudiants indigènes actuellement inscrits à des cours post-secondaires liés ou menant à des carrières dans le domaine du soudage.

Montant de la bourse : Varie selon la bourse

Dates limites pour les demandes : Varie selon la bourse

En savoir plus sur les bourses Indspire pour les autochtones

À propos de la Fondation CWB

La Fondation CWB est une organisation caritative nationale qui se consacre à l'avancement des carrières dans les métiers spécialisés, notamment le soudage et l'assemblage de matériaux. Engagés à préparer la main-d'œuvre de demain et à favoriser l'inclusion, nous collaborons avec des partenaires pour répondre à la demande de professionnels qualifiés, contribuant ainsi à la prospérité économique de l'Amérique du Nord.

Notre mission est de forger des partenariats entre l'industrie, l'éducation et le gouvernement, afin de permettre aux individus de poursuivre des carrières dans les métiers spécialisés. Grâce à des programmes innovants, nous réduisons les obstacles et favorisons la sensibilisation et l'accès à l'exploration des carrières, quels que soient les facteurs d'identité ou le statut social et financier.

SOURCE CWB Welding Foundation

Contact : Sarah Dingman, responsable des communications marketing, Fondation CWB, [email protected], 249-885-3508