TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien, en partenariat avec le Consulat général de la Hongrie, le Hungarian Canadian Cultural Centre et le Hungarian Research Institute of Canada, a dévoilé une nouvelle plaque provinciale mettant à l'honneur les réfugiés hongrois de 1956. Octobre est le Mois du patrimoine hongrois et le 23 est la journée nationale commémorant la révolution et la lutte pour la liberté de 1956. On ne saurait trouver de meilleur moment pour dévoiler cette nouvelle plaque provinciale, qui raconte l'histoire des 19 541 réfugiés hongrois qui se sont installés en Ontario entre 1956 et 1961, parmi les 37 565 qui sont venus au Canada. Leur arrivée a marqué une étape importante dans la construction d'un Ontario plus accueillant et plus diversifié, ainsi que dans l'émergence d'une société multiculturelle.

Le Programme des plaques provinciales de la Fiducie du patrimoine ontarien souligne les étapes importantes de l'histoire de l'Ontario. Il commémore les personnes, les communautés et les événements remarquables qui ont façonné la province. Il est vibrant et évolutif, à l'image des sujets historiques que les plaques soulignent. Qu'ils soient entrepreneurs ou artistes, les réfugiés hongrois de 1956 qui ont choisi de faire de l'Ontario leur nouveau foyer constituaient un groupe dynamique : des personnes jeunes, audacieuses et créatives qui ont enrichi les communautés historiques hongroises ayant précédé leur arrivée et qui ont profondément marqué la société ontarienne. Cette plaque s'ajoute aux près de 1 300 autres qui sont réparties dans la province et met en avant la première de quatre nouvelles histoires qui seront commémorées avec de nouvelles plaques cet automne.

« Je suis ravi et honoré que les merveilleuses réalisations et contributions de la communauté hongroise historique de l'Ontario soient désormais reconnues non seulement par les célébrations organisées à l'occasion du Mois du patrimoine hongrois en octobre, mais aussi par la plaque commémorative dédiée aux réfugiés hongrois de 1956. Cette plaque constituera un hommage durable, préservant l'héritage, la culture et l'esprit inébranlable de la communauté hongroise, et donnera l'exemple aux générations à venir. » -- János Jákó, consul général de Hongrie

« Nous sommes fiers de mettre à l'honneur les nombreux Hongrois qui se sont installés en Ontario au cours du siècle dernier et dont le travail acharné et la détermination ont contribué à bâtir la province forte que nous connaissons aujourd'hui, a déclaré Graham McGregor, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. Nous rendons hommage à la communauté hongroise, y compris à ces courageux réfugiés, pour leur contribution durable à la prospérité culturelle et économique de l'Ontario. »

« L'arrivée des réfugiés hongrois de 1956 a remodelé la politique d'immigration canadienne. Leurs connaissances et leur talent ont profondément marqué la province. La Fiducie du patrimoine ontarien est fière de rendre hommage à ce remarquable groupe de personnes qui, fuyant la persécution, ont choisi de faire de l'Ontario leur foyer et ont ainsi contribué de façon considérable à l'effervescence et à la diversité culturelle de la province. » -- John Ecker, président, Fiducie du patrimoine ontarien

La plaque se lit comme suit :

LES RÉFUGIÉS HONGROIS DE 1956

L'Ontario a connu trois grandes vagues d'immigration en provenance de Hongrie : la première dans les années 1920, la deuxième après la Seconde Guerre mondiale et la troisième à la suite de la révolution hongroise de 1956. Les nouveaux venus s'installent à Toronto, à Hamilton et dans les régions du sud-ouest de l'Ontario où l'on cultive le tabac. La communauté s'agrandit considérablement après la révolution qui contraint plus de 200 000 Hongrois et Hongroises à s'exiler pour fuir les forces soviétiques. Cette crise des réfugiés suscitera l'émoi dans l'opinion mondiale. À cette occasion, le gouvernement canadien prend le parti d'écourter considérablement la procédure normale : non content d'alléger les formalités administratives, il couvre également les coûts de transport. À compter de 1956-1957, le Canada accueillera 37 565 Hongrois et Hongroises, dont plus de la moitié (soit 19 541 personnes) s'installeront en Ontario. Il s'agit principalement de jeunes venus des villes qui ont suivi pour la plupart un enseignement technique ou des études universitaires. Ces nouveaux arrivants créent des entreprises et fondent de nombreuses institutions représentatives de leur expérience et de leurs traditions, apportant leur contribution dans toutes les sphères de la société. Leur arrivée marque un tournant dans la politique d'immigration canadienne, qui devient plus souple à l'égard des immigrants et des réfugiés, favorisant une diversification accrue de la population ontarienne dans l'après-guerre.

La plaque sera installée de façon permanente après son dévoilement.

