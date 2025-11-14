RIVIÈRE-AUX-CANARDS, ON, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien, en partenariat avec le comté d'Essex, la ville d'Amherstburg et la ville de LaSalle, a dévoilé une nouvelle plaque provinciale commémorant le pont de la Rivière-aux-Canards. Ce pont témoigne des changements et de la croissance rapides qui se sont produits en Ontario à l'époque de la grande dépression, lorsque la conception des infrastructures a su concilier beauté et ingénierie novatrice.

Les plaques provinciales de la Fiducie soulignent des étapes importantes dans l'histoire de l'Ontario. Elles racontent comment les gens, les communautés et les événements ont façonné la province, et soulignent les endroits importants où les histoires se sont produites. Les routes patrimoniales, les ponts et les carrefours historiques de l'Ontario, comme le pont de la Rivière-aux-Canards, sont des points de repère dans leurs communautés. Ils relient les gens et les lieux et ont facilité les échanges commerciaux et culturels en Ontario.

Le hameau de Rivière-aux-Canards est l'un des plus anciens établissements francophones de l'Ontario. Le premier pont y a été construit en 1793, seulement deux ans après la fondation du Haut-Canada. Le pont actuel remonte à 1937, et sa conception en bowstring représente un style que l'on voyait autrefois à travers la province. Ces ponts ont été construits pour faire face à l'augmentation de la circulation automobile au début du 20e siècle, bien que bon nombre d'entre eux aient été remplacés à mesure que les besoins en matière de circulation continuaient d'augmenter. Aujourd'hui, il en reste peu.

Le pont de la Rivière-aux-Canards a résisté à l'épreuve du temps. Il est à la fois un exemple intact d'un style largement disparu et un point de repère culturel important. Aujourd'hui, c'est un lieu de rencontre et de rassemblement très apprécié, qui offre également un panorama photogénique, encadrant une vue pittoresque de l'église St. Joseph.

La plaque se lit comme suit :

Pont de la rivière aux Canards

Lancée en 1937 sur financement de la province et du comté d'Essex, la construction du pont actuel est menée dans le cadre du programme de travaux publics mis en œuvre par le gouvernement de l'Ontario pendant la Grande Dépression. Elle jouera un rôle essentiel dans la lutte contre le chômage. Reliant Amherstburg à LaSalle, le pont est un point de franchissement stratégique de la rivière aux Canards depuis le 18e siècle. Mais l'essor de l'automobile impose de consolider les infrastructures de transport. Succédant aux ponts en treillis de bois puis d'acier qui se tenaient autrefois en cet endroit, le nouveau pont, à poutres bow-string -- ou pont en arc avec tirant -- est réalisé en béton armé et illustre le savoir-faire dont l'Ontario fait preuve dans la maîtrise de ce matériau au début du 20e siècle. Alliant efficience structurelle et exigence esthétique, l'ouvrage suscite d'emblée la fierté de la communauté. Long de 36,3 mètres (119 pieds) et large de 7,32 mètres (24 pieds), il se distingue par son arche parabolique à travée unique, qui se trouve flanquée de part et d'autre de 11 suspentes verticales et de garde-corps en béton, que vient compléter un trottoir en porte-à-faux. Repères emblématiques, le pont et l'église catholique voisine de St. Joseph sont tous deux étroitement liés à l'histoire du hameau de Rivière-aux-Canards, qui fait partie de l'un des premiers établissements canadiens-français en Ontario. En contrepoint de l'église, le pont incarne à la fois l'innovation dans le domaine du génie civil, l'attachement au patrimoine local et l'engagement aux côtés de la communauté.

La plaque est maintenant installée et accessible au public, avec une plaque de chaque côté du pont, à cheval entre la ville d'Amherstburg et le comté d'Essex.

Citations

« Le pont de la Rivière-aux-Canards continue d'être un point de repère provincial et est un exploit technique qui mérite d'être célébré. Alors que l'Ontario a aidé le comté d'Essex à financer sa construction en 1937, je suis heureux de constater que 88 ans plus tard, nous avons l'occasion de célébrer son importance culturelle et fonctionnelle avec la Fiducie du patrimoine ontarien. » -- Graham McGregor, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme.

« Le pont à arche qui surplombe la Rivière-aux-Canards est l'un des monuments les plus reconnaissables du comté d'Essex. Vous pouvez voir le pont dans des centaines, voire des milliers de peintures accrochées dans des maisons partout dans le comté d'Essex. Je suis heureux de la décision de la Fiducie du patrimoine ontarien de reconnaître officiellement ce pont comme une partie importante de notre patrimoine. » -- Anthony Leardi, député provincial de la circonscription d'Essex

« Le pont de la Rivière-aux-Canards est plus qu'un élément essentiel de l'infrastructure; il témoigne de façon vivante de l'ingénierie patrimoniale et de l'histoire culturelle de notre région. En tant que dernier pont bowstring du réseau routier du comté, il s'agit d'un exemple rare et élégant de conception du début du 20e siècle. Sa présence en fait un point de repère qui relie nos communautés et nos générations. La reconnaissance de ce pont par l'entremise de la Fiducie du patrimoine ontarien permet de souligner son importance architecturale et de rendre hommage à nos communautés. » - Allan Botham, Directeur, Services d'infrastructure et de planification, Le comté d'Essex

« Cette nouvelle plaque provinciale commémore l'histoire de ceux qui ont bâti l'Ontario. Ce pont représente un moment précis où l'Ontario se modernisait rapidement et avait besoin de solutions novatrices en matière d'ingénierie et de conception pour relever les défis de l'époque. C'est un vestige d'une époque révolue qui est chère à sa communauté. » - John Ecker, président, Fiducie du patrimoine ontarien

