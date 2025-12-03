TORONTO, le 3 déc. 2025 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien, en collaboration avec l'Université York, a dévoilé une nouvelle plaque provinciale au Collège universitaire Glendon qui reconnaît son rôle essentiel dans la promotion de l'éducation bilingue en Ontario et partout au Canada. Glendon, le campus fondateur de l'Université York, a ouvert ses portes en septembre 1959 dans un domaine torontois construit dans les années 1920, qui appartenait autrefois à la famille Wood. Aujourd'hui, Glendon est une pierre angulaire du patrimoine éducatif de l'Ontario.

Les plaques provinciales de la Fiducie soulignent des étapes importantes dans l'histoire de l'Ontario. Elles racontent comment les gens, les collectivités, les événements et les lieux ont façonné cette province. Le Collège universitaire Glendon a vu le jour à une époque de grands changements, à la fin des années 1950 et dans les années 1960, grâce à des visionnaires qui considéraient l'éducation comme un outil puissant permettant de former les futurs dirigeants et de bâtir un pays plus fort. Le directeur fondateur de Glendon, Escott Reid, et le président fondateur de l'Université York, Murray G. Ross, étaient convaincus que le rapprochement des cultures anglaise et française du Canada grâce à l'éducation bilingue renforcerait l'unité nationale et favoriserait à la fois les services publics et la compréhension mutuelle.

Leur vision audacieuse s'est concrétisée à un moment charnière de l'histoire du Canada. En 1965, lorsque le campus Keele de l'Université York a ouvert ses portes, le Collège universitaire Glendon a été repensé pour devenir un nouveau collège d'arts libéraux bilingue. Il a été officiellement inauguré en 1966. Aujourd'hui, Glendon reflète la diversité culturelle du Canada et offre une expérience universitaire ouverte sur le monde et engagée sur le plan international qui met l'accent sur les perspectives mondiales.

Le texte de la plaque se lit comme suit :

LE COLLÈGE GLENDON

Glendon Hall est l'ancien domaine d'Agnes Euphemia Smart Wood et d'Edward Rogers Wood. Construite entre 1920 et 1924, la maison d'inspiration italienne surplombant la rivière Don est conçue pour se fondre dans l'environnement naturel. À son décès en 1950, poursuivant une longue tradition philanthropique pour l'enseignement postsecondaire, Mme Wood lègue le domaine à des fins éducatives et botaniques. À sa création en 1961, l'Université York y établit son premier campus afin de répondre aux besoins en espaces universitaires prévus en raison du baby-boom et de l'augmentation de l'immigration au Canada. Suivant une croissance rapide, l'Université ouvre un vaste campus sur la rue Keele en 1965. Glendon devient alors un collège d'arts libéraux au sein d'une grande université, doté d'un nouveau mandat, dans un cadre immersif inspiré par son emplacement. Son premier principal, Escott Reid, diplomate, érudit et fonctionnaire international, donne à Glendon pour mission spécifique de former des fonctionnaires canadiens, de représenter le Canada dans le monde et de promouvoir le bilinguisme français-anglais. Cela permet au Collège Glendon d'obtenir la désignation provinciale de « Centre d'excellence pour les études postsecondaires en français et bilingues » en Ontario, en 2008, garantissant ainsi l'accès à l'éducation en français. Unique au Canada, cette faculté intègre pleinement le bilinguisme.

La plaque est désormais installée et mise à la disposition du public devant le pavillon Glendon.

Citations

« Lorsque le Collège universitaire Glendon est devenu un collège d'arts libéraux bilingue français-anglais en 1966, sa direction considérait l'éducation comme un outil permettant de former les futurs dirigeants et de bâtir un Canada plus fort. Aujourd'hui, en tant que seule faculté bilingue entièrement intégrée de ce type au Canada, Glendon demeure un élément clé du patrimoine éducatif de notre province. » -- Graham McGregor, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme

« Le Collège universitaire Glendon est depuis longtemps au cœur de l'histoire fondatrice de l'Université York et un phare pour l'éducation bilingue en Ontario et partout au Canada. Cette plaque provinciale rend hommage aux visionnaires qui ont compris que l'apprentissage dans les deux langues officielles du Canada -- parallèlement aux langues autochtones -- renforce notre vie civique et favorise la compréhension mutuelle. Aujourd'hui, l'éducation immersive et ouverte sur le monde offerte par le Collège universitaire Glendon continue de préparer des diplômés ayant une vision internationale à occuper des postes dans la fonction publique et à exercer des fonctions de direction. Nous sommes fiers de célébrer cette étape importante avec la Fiducie du patrimoine ontarien », a déclaré Rhonda Lenton, présidente et vice-chancelière de l'Université York.

« Cette nouvelle plaque provinciale reconnaît la place prépondérante du Collège universitaire Glendon dans le patrimoine éducatif de l'Ontario et l'histoire nationale du Canada. Sa mission fondatrice, qui consiste à unir les Canadiens grâce à l'éducation bilingue, continue de renforcer notre identité et d'enrichir la vie civique. » -- John Ecker, président, Fiducie du patrimoine ontarien

