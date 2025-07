DRESDEN, ON, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Le samedi 2 août, visitez le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens, exploité par la Fiducie du patrimoine ontarien, pour une célébration de l'espoir et de la liberté à l'occasion du Jour de l'émancipation, qui commémore la fin de l'esclavage au Canada le 1er août 1834.

Le thème du programme de cette année, « Pressé, versé, plaqué et joué », célèbre la manière dont la culture noire est partagée et vécue d'une génération à l'autre grâce à l'artisanat, aux boissons, à la nourriture et à la musique. Les visiteurs peuvent utiliser une presse typographique pour créer un signet souvenir, déguster une bière de la brasserie Mascot Brewery, détenue par des Noirs, goûter à la cuisine ouest-africaine de Yaya's Kitchen et écouter et danser au son des performances musicales tout au long de la journée.

« Le Jour de l'émancipation est un rappel puissant de la force, de la résilience et de l'héritage durable des communautés noires en Ontario, au Canada et dans le monde entier », a déclaré Graham McGregor, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. « Des événements comme celui-ci, au Musée Josiah Henson, offrent l'occasion d'honorer le passé, de célébrer l'expression culturelle et de réaffirmer notre engagement à bâtir une province plus forte pour tous. J'encourage tout le monde à participer à cette importante journée de réflexion, d'apprentissage et de célébration. »

« Le Jour de l'émancipation nous rappelle la lutte pour la liberté et le courage qu'elle a nécessité. La célébration organisée par le Musée Josiah Henson souligne l'importance de la poursuite de la liberté, de la justice et des droits de la personne dans le patrimoine de l'Ontario. » -- John Ecker, président du Conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien

Cette année, l'événement se déroulera de 11 h à 14 h. Voici l'horaire complet des activités :

11 h 05 -- Concert de piano de Marque Smith

Venez écouter le pianiste de renom Marque Smith interpréter avec émotion des morceaux de ragtime et de jazz inspirés de chansons d'importance historique.

11 h 25 -- Conférence de la Dre Claudine Bonner

Éminente spécialiste de l'histoire des Noirs au Canada, la Dre Bonner présente son prochain ouvrage, intitulé The Black Press: A Shadowed Canadian Tradition.

11 h 45 -- Spectacle de danse d'Artists in Motion (AIM)

Venez assister à ce spectacle de danse multidisciplinaire énergique alliant les styles afro, hip-hop et contemporain.

11 h 55 -- Démonstration culinaire et dégustation d'aliments par Yaya's Kitchen

Venez goûter aux saveurs du nord du Nigeria et du Sahel. Maryam et Malvin Wright proposent une cuisine raffinée dans le cadre des festivités du Jour de l'émancipation.

12 h 25 -- Discours

12 h 35 -- Pause-repas

Les visiteurs peuvent explorer le site et acheter de la nourriture auprès des camions de cuisine de rue Beef Meatz Bun ou Truckn' Mama's.

13 h 25 -- Discours inspirant de Farley Flex

Figure noire de premier plan dans l'industrie musicale canadienne, Flex a lancé des carrières, ouvert des portes et utilisé sa plateforme en tant que juge et promoteur de Canadian Idol pour mettre en valeur la diversité dans le domaine du divertissement.

13 h 40 -- Concert de musique de Garnetta & DaGroovmasters

Préparez-vous à danser! Garnetta Cromwell et son groupe DaGroovemasters électrisent la foule avec leur R&B, leur soul et leur funk. Leurs rythmes entraînants apportent de l'énergie, de la joie et une ambiance festive à tous les publics.

Le Jour de l'émancipation est soutenu par RBC.

Restez connectés

Suivez la Fiducie du patrimoine ontarien sur Facebook, X, Bluesky, Instagram, LinkedIn et YouTube. Inscrivez vous au bulletin Questions de patrimoine... toujours plus!

À propos du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

Le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens est détenu et exploité par la Fiducie du patrimoine ontarien. Il s'agit d'un centre d'apprentissage et d'enseignement sur l'histoire des Noirs de l'Ontario et d'un espace pour discuter des séquelles de l'esclavage et du racisme ainsi que de la recherche durable de justice sociale. L'homme qui a donné son nom au musée, Josiah Henson, était conducteur du chemin de fer clandestin et a été éducateur tout au long de sa vie. L'éducation demeure essentielle à la mission du site aujourd'hui et celui-ci concrétise la vision d'Henson avec un impact profond. Son équipe passionnée est composée de conteurs captivants qui favorisent des affiliations culturelles plus fortes et une compréhension mutuelle.

Visitez la page https://www.heritagetrust.on.ca/fr/properties/josiah-henson-museum pour en savoir plus.

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie s'engage à préserver notre patrimoine culturel et naturel et à veiller à ce qu'ils gardent leur pertinence pour les générations futures. Nous travaillons à l'avènement d'un Ontario où le patrimoine est non seulement préservé et valorisé, mais aussi célébré, apprécié et utilisé comme source d'inspiration. La Fiducie sera le phare d'un Ontario où le patrimoine est préservé, protégé et promu de manière à être une source de fierté pour l'ensemble des Ontariennes et Ontariens.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Personne-ressource : Pour obtenir plus de renseignements sur la Fiducie du patrimoine ontarien, communiquez avec David Leonard au 437-246-9065 ou à [email protected].