CONCEPTION BAY SOUTH, NT, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Le brise-lames de Long Pond sera amélioré et renforcé grâce à un investissement de plus de 14 millions de dollars du gouvernement fédéral et de la Ville de Conception Bay South.

Le financement annoncé aujourd'hui par Paul Connors, député d'Avalon, et Darrin Bent, maire de Conception Bay South, permettra de mettre en place des pierres de carapace pour renforcer un tronçon de 1500 mètres du brise-lames naturel qui protège le port de Long Pond. Ces améliorations seront conçues pour résister à la tempête du siècle, à l'élévation du niveau de la mer et à l'érosion côtière.

Une fois achevé, ce projet rendra Conception Bay South plus résiliente pour tous les résidents, en protégeant leurs domiciles, les entreprises et les services essentiels.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir le renforcement du brise-lames de Long Pond, un projet crucial qui contribuera à protéger les maisons, les entreprises et les infrastructures publiques de notre collectivité. En protégeant la côte contre les ondes de tempêtes, l'élévation du niveau de la mer et les menaces croissantes dues au changement climatique, cet investissement garantit un avenir plus sûr et plus résilient pour tous, les résidents comme les visiteurs. »

Paul Connors, député d'Avalon

« Nous prenons les mesures nécessaires pour protéger notre littoral et nous préparer aux répercussions du changement climatique. Depuis la première rupture du brise-lames de Long Pond en 2020, nous nous sommes concentrés sur une solution permanente en effectuant des études techniques, en élaborant une planification détaillée et en obtenant du financement. Avec le soutien du gouvernement fédéral, nous allons maintenant de l'avant avec une amélioration visant à accroître la résilience au changement climatique. Nos eaux changent, notre littoral change, et nous devons agir maintenant pour protéger ce qui compte le plus. »

Darrin Bent, maire de Conception Bay South

Faits en bref

Investir dès maintenant dans l'adaptation aura des retombées économiques importantes à l'avenir. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Le gouvernement fédéral investit 5 622 376 dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que la contribution de la Ville de Conception Bay South s'élève à 8 433 563 dollars .

dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), tandis que la contribution de la s'élève à 8 433 . Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3,8 milliards de dollars dans le Fonds d'atténuation et d'adaptation aux catastrophes.

À ce jour, plus de 2,97 milliards de dollars ont été annoncés dans plus de 115 projets d'infrastructure qui aident les collectivités à mieux se préparer et à mieux résister aux répercussions potentielles des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars en nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte, dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars en nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : à un Centre de soutien climatique, dont l'objectif est de fournir un soutien direct pour répondre aux demandes de renseignements concernant les infrastructures et le climat; à une Liste des experts en matière de climat et d'infrastructures, qui donne accès à des conseils d'experts pour renforcer la prise en compte du climat dans les projets d'infrastructure publique et de logement; à des outils et des ressources sur le climat, qui sont largement disponibles et accessibles dans le site suivant : PerspectivesClimatiques.ca Plateforme.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail qu'effectue le gouvernement fédéral au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés et renforcer les économies locales.

