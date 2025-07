CONCEPTION BAY SOUTH, NL, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Paul Connors, député d'Avalon, et de Darrin Bent, maire de Conception Bay South.

Date : mercredi 30 juillet 2025



Heure : 10 h [HATN]



Lieu : Bibliothèque publique de Conception Bay South

Jardin de lecture

10, Remembrance Square

Conception Bay South (Terre-Neuve-et-Labrador) A1X 7B2

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Kyleigh Mercer, Coordinatrice des communications et du marketing, Ville de Conception Bay South, 709-746-8235, [email protected]