GASPÉ, QC, le 8 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Nation Micmac de Gespeg et l'Agence Parcs Canada sont fières d'inaugurer le projet Um'tgi Wapg - Terre de l'aube, une expérience immersive en hébergement traditionnel située dans le parc national Forillon.

Fabrication de bijoux de porc-épic au site Um’tgi Wapg – Terre de l’aube par une artisane de la communauté de la Nation Micmac de Gespeg Crédit : Audet photo (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

En plus d'être une nouvelle offre touristique sur le territoire ancestral Mi'gmaq, le Gespe'gewa'gi, ce projet marque une avancée concrète vers la réconciliation. Alors que le 9 août marque la Journée internationale des populations autochtones, ce projet s'inscrit dans l'Accord de réconciliation et de reconnaissance des droits du parc national Forillon, en soutenant notamment les objectifs liés à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel autochtone.

Situé à la pointe du parc national Forillon, près du Cap-Bon-Ami, Um'tgi Wapg offre une expérience immersive d'hébergement traditionnel inspiré des wigwams, où les visiteurs découvriront l'histoire, les légendes, les pratiques culturelles et la spiritualité Mi'gmaq à travers des activités éducatives - comme la fabrication de capteurs de rêve selon les lunes Micmac et autres activités d'interprétation sur la culture et le territoire. Ce site est un lieu symbolique des cérémonies du soleil puisqu'il rend hommage à la beauté du territoire et à l'histoire millénaire des Mi'gmaq qui l'habitent. Les réservations seront ouvertes au public à partir de l'été 2026.

Un moteur de viabilité, de croissance économique et de vitalité culturelle

Le projet Um'tgi Wapg présente une nouvelle offre touristique distincte dans la région de la Gaspésie. Mené par la Nation Micmac de Gespeg, ce projet valorise le développement du tourisme autochtone, qui constitue un levier essentiel de sa stratégie de développement durable.

En plus de dynamiser l'économie locale, le projet contribuera à la création d'emplois au sein des membres de la communauté. Son intégration au parc national Forillon repose sur une synergie forte entre l'attrait naturel du parc et la richesse de la culture Mi'gmaq, offrant ainsi aux visiteurs une expérience ancrée dans le territoire et soutenue par la communauté.

Citations

« Après plusieurs années de travail, la concrétisation de Um'tgi Wapg est un succès qui me rend particulièrement fière. En plus de pouvoir découvrir la région, les visiteurs du parc national Forillon pourront se familiariser avec de nombreux aspects de la culture Mi'gmaq. Ce projet reflète notre engagement à transmettre notre culture aux générations futures, tout en créant des retombées concrètes pour notre communauté. »

Céline Cassivi,

Cheffe de la Nation Micmac de Gespeg

« Nos parcs nationaux font la fierté des Canadiennes et des Canadiens. Ils offrent aussi l'occasion de mettre en valeur des pans importants de notre histoire collective, des temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui. Le projet Um'tgi Wapg - Terre de l'aube marque un engagement concret vers la réconciliation et permettra d'enrichir notre compréhension des liens profonds entre les peuples autochtones et leurs territoires ancestraux. Le soutien de Parcs Canada à ce projet de la Nation Micmac de Gespeg reflète l'engagement de notre gouvernement à bâtir un avenir qui reconnait les contributions historiques et contemporaines des Premières Nations, et qui protège notre patrimoine naturel et culturel partout au pays. J'invite tout le monde à vivre cette expérience immersive lors de leur visite au parc national Forillon. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le nouveau projet Um'tgi Wapg est une merveilleuse façon de partager la riche culture, l'histoire et le savoir du peuple Mi'gmaq avec les visiteurs d'ici et d'ailleurs. Il créera également de nouveaux emplois dans la communauté et soutiendra les objectifs de développement à long terme de la Nation Micmac de Gespeg. En invitant les gens à en apprendre davantage sur la culture autochtone, cet important projet favorise une meilleure compréhension entre les communautés et nous aide tous à progresser ensemble vers la réconciliation. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les faits en bref

Situé sur la pointe de la péninsule gaspésienne, le parc national Forillon accueille plus de 165 000 visiteurs canadiens et internationaux chaque année.

Le gouvernement du Canada a reconnu la Nation Micmac de Gespeg de façon officielle en 1973, bien que cette dernière occupe son territoire depuis des temps immémoriaux.

a reconnu la Nation Micmac de Gespeg de façon officielle en 1973, bien que cette dernière occupe son territoire depuis des temps immémoriaux. La Nation Micmac de Gespeg et le gouvernement du Canada ont annoncé le 3 avril 2024 la signature de l'Accord de réconciliation et de reconnaissance des droits concernant le parc national Forillon.

