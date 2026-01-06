GATINEAU, QC, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Parcs Canada est un chef de file reconnu dans le domaine de conservation, de la protection des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation, ainsi que du rétablissement des espèces en péril au Canada. Parcs Canada travaille aussi en collaboration avec des partenaires internationaux pour faire avancer ses objectifs en matière de conservation et de biodiversité.

Aujourd'hui, l'honorable ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, Julie Dabrusin, Pedro Àlvarez Icaza Longoria, commissaire national des aires naturelles protégées du Mexique, et Alicia Bàrcena Ibarra, secrétaire de l'Environnement et des Ressources naturelles du Mexique, ont signé un protocole d'entente renouvelé entre Parcs Canada et la Commission nationale des aires naturelles protégées (CONANP) du Mexique. Ce protocole d'entente renouvelé soutient le pilier Environnement et durabilité du Plan d'action du Canada-Mexique 2025-2028, lancé par le premier ministre Mark Carney et la présidente Claudia Sheinbaum. Il renforce la coopération de longue date entre les deux pays et complète des accords internationaux plus larges.

Dans le cadre de ce protocole d'entente, Parcs Canada et la CONANP continueront de faire progresser leurs priorités communes, telles que l'adaptation aux changements climatiques, les solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques, la gestion des aires côtières et marines protégées, sensibilisation à l'environnement et la participation des Autochtones à l'intendance des aires protégées.

S'appuyant sur l'accord 2019-2024, cette collaboration renouvelée permettra d'approfondir la coopération bilatérale grâce à des efforts coordonnés, des recherches communes et l'échange de bonnes pratiques. Ensemble, les deux agences feront progresser les engagements internationaux en faveur de la conservation de la biodiversité, de la protection des écosystèmes et de leurs services, et de la lutte contre le changement climatique grâce à une gestion des aires protégées.

Citations

« Le Canada et la Mexique ont la lourde responsabilité de protéger le patrimoine naturel qui fait vivre les communautés et notre planète. Le renouvèlement de cet accord avec la CONANP renforce notre collaboration et accélère la mise en œuvre de mesures concrètes en matière de changement climatique et de biodiversité. Grâce au leadership de Parcs Canada dans les domaines de la science de la conservation, des partenariats avec les autochtones, et de la gestion des aires protégées, ce partenariat renouvelé rapproche encore davantage nos agences. Ensemble, nous faisons progresser les solutions fondées sur la nature, renforçons les aires protégées et assurons un avenir durable pour les générations futures. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le renouvellement de cet accord avec la CONANP renforce notre partenariat et notre engagement commun en faveur de la protection de la nature. Ensemble, nos agences mènent des actions visant à préserver la biodiversité, à s'adapter au changement climatique et à promouvoir des solutions fondées sur la nature. Grâce à leur collaboration et au partage de leur expertise, Parcs Canada et la CONANP contribuent à garantir que les générations futures hériteront d'écosystèmes sains et d'occasions significatives de se rapprocher de la nature. »

Ron Hallman

Président et directeur général de Parcs Canada

« Le renouvellement de ce protocole d'entente avec Parcs Canada représente une étape décisive dans le renforcement de la coopération bilatérale en matière d'environnement. Cet accord nous permet de faire progresser des priorités communes, telles que l'adaptation aux changements climatiques, la gestion durable de nos aires protégées et la participation active des peuples autochtones à leur intendance. Le Mexique et le Canada réaffirment ainsi leur engagement à collaborer pour protéger la biodiversité et élaborer des solutions fondées sur la nature, conformément aux engagements internationaux et au Plan d'action Canada-Mexique 2025-2028. L'urgence de cet effort réside dans la nécessité de garantir que les générations futures hériteront d'écosystèmes sains et résilients, capables de soutenir la vie et le bien-être de nos communautés. »

Pedro Álvarez Icaza Longoria

Commissaire national des aires naturelles protégées du Mexique

Les faits en bref

Le protocole d'entente original a été signé et achevé en octobre 2019.

Les lieux administrés par Parcs Canada sont au cœur de notre identité nationale. Ils nous relient les uns aux autres grâces à des récits poignants et des paysages époustouflants, favorisant ainsi un attachement commun aux lieux qui ont façonné notre identité canadienne.

Grâce à ses 171 sites historiques nationaux, ses 48 parcs nationaux, ses 5 aires marines nationales de conservation ainsi que son parc national urbain, Parcs Canada est présente dans plus de 200 endroits à travers le pays, dans toutes les provinces et tous les territoires, tant en milieu rural, qu'urbain et nordique.

Les paysages naturels de Parcs Canada fournissent de l'air pur, de l'eau potable, de la biodiversité et une résilience climatique. Le stockage du carbone dans les lieux de Parcs Canada permet d'éviter des dommages estimés à environ 1,4 billion de dollars à l'économie canadienne.

