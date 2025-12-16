Les investissements permettront de réduire de plus de 50 % l'utilisation de combustibles fossiles sur l'île

HALIFAX, NS, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit 5,1 millions de dollars pour écologiser les opérations à la réserve de parc national de l'Île-de-Sable. Ce financement appuiera des projets visant à réduire la consommation d'énergie électrique dans les bâtiments clés et servira à moderniser le système de production d'énergie en le transformant en micro-réseau durable. Ces changements permettront de réduire de plus de 50 % l'utilisation de combustibles fossiles sur l'île. L'honorable Lena Metlege Diab et la députée Shannon Miedema ont fait cette annonce aujourd'hui au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature.

Left image : Vue aérienne PN de l’Île-de-Sable et la station principale. Elle verra sa consommation d’énergie réduite dans les bâtiments clés. Ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 %. Source : Parcs Canada Right Image: (dessin d’artiste) illustrant l’infrastructure de panneaux solaires du micro-réseau durable près de la station principale, réserve de parc national de l’Île-de-Sable. Source : EastPoint Engineering Ltd (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Parcs Canada est responsable de la protection d'exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel d'importance nationale et de la mise en valeur des récits de ces lieux précieux. L'île de Sable est une île aux dunes mouvantes et abrite une population de chevaux sauvages, la plus grande colonie de reproduction de phoques gris au monde, ainsi que d'autres espèces uniques. La réserve de parc national de l'Île-de-Sable s'engage à faire preuve d'innovation et d'ingéniosité en matière de technologies vertes afin d'assurer une exploitation efficace dans un environnement isolé.

Financée à la fois par le programme d'investissement en infrastructure de Parcs Canada et par le Fonds pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada, cette modernisation témoigne d'un leadership environnemental et servira de modèle pour d'autres lieux éloignés et hors réseau administrés par Parcs Canada et d'autres ministères fédéraux à travers le pays.

Ce n'est pas la première fois qu'un lieu administré par Parcs Canada en Nouvelle-Écosse bénéficie du Fonds pour un gouvernement vert. En 2022, une installation photovoltaïque centralisée de 100 kilowatt a été mise en place pour produire de l'électricité solaire et répondre à la consommation électrique des campeurs au terrain de camping de la baie Jeremy, situé dans le parc national et lieu historique national Kejimkujik. Depuis son installation, cette infrastructure a généré environ 445 mégawattheures d'énergie propre et renouvelable, réduisant les émissions de dioxyde de carbone du site d'environ 443 tonnes.

En réduisant les coûts énergétiques, la réserve de parc national de l'Île-de-Sable pourra consacrer davantage de ressources à son mandat de protection du patrimoine naturel et culturel exceptionnel de l'île pour les générations présentes et futures.

Ces investissements contribuent aux objectifs du gouvernement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de rendre ses activités carboneutres d'ici 2050.

Citations

« Le projet de micro-réseau durable de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable appuie la stratégie pour un gouvernement vert du gouvernement du Canada. La conception unique du système met en valeur l'innovation et le leadership de Parcs Canada en matière de lutte active contre les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les opérations fédérales. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Les Néo-Écossais entretiennent un lien profond avec l'île de Sable, et ce projet reflète notre engagement commun à protéger son environnement unique. En réduisant de plus de moitié l'utilisation des combustibles fossiles, le micro-réseau durable démontre que l'innovation peut prospérer même dans des endroits éloignés. Ce projet constitue un modèle de la façon dont nous pouvons atteindre nos objectifs climatiques tout en préservant le patrimoine naturel et culturel qui définit notre province et notre pays. »

L'honorable Lena Metlege Diab

Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le projet de micro-réseau durable de l'île de Sable permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'île de plus de 50 %. Il s'agit d'un excellent exemple du Fonds pour un gouvernement vert en action, et d'une autre étape importante vers la carboneutralité dans l'ensemble des opérations du gouvernement du Canada. »

L'honorable Shafqat Ali

Président du Conseil du Trésor

« Le gouvernement du Canada s'engage à écologiser les opérations gouvernementales. Le projet de micro-réseau durable à la réserve de parc national de l'Île-de-Sable, l'une des îles les plus éloignées du Canada, soutient non seulement la transition du pays vers une économie plus propre, mais sert également de modèle énergétique durable pour d'autres endroits isolés, tant au Canada qu'à l'étranger. »

Shannon Miedema

Députée

Les faits en bref

La réserve de parc national de l'Île-de-Sable a été établie en 2013 en tant que 43 e parc national du Canada. Parcs Canada est responsable de la protection et de la mise en valeur d'exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel d'importance nationale.

parc national du Canada. Parcs Canada est responsable de la protection et de la mise en valeur d'exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel d'importance nationale. Située dans l'océan Atlantique, l'île de Sable est l'une des îles les plus éloignées du Canada. Elle possède une riche histoire humaine remontant aux années 1500, incluant des naufrages, des stations de sauvetage et plus de cent ans de surveillance météorologique.

L'écologie unique de l'île comprend des chevaux sauvages, la plus grande colonie de reproduction de phoques gris au monde, plus de 300 espèces d'oiseaux, ainsi que le seul site de reproduction connu au monde pour le bruant d'Ipswich, en plus d'espèces rares de papillons nocturnes et d'autres insectes introuvables ailleurs sur la planète.

Le système de micro-réseau durable est composé de panneaux solaires, d'une installation de batteries et de deux génératrices à vitesse variable qui s'adaptent en temps réel aux variations des besoins énergétiques. Les travaux de construction ont commencé en septembre 2025 et devraient être terminés d'ici le printemps 2026.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à effectuer une transition vers des émissions nettes nulles de carbone et des opérations résilientes face aux changements climatiques, tout en réduisant les impacts environnementaux sur les déchets, l'eau et la biodiversité.

Le Fonds pour un gouvernement vert est un élément clé du plan climatique du Canada. Il aide le pays à atteindre et à dépasser sa cible de l'Accord de Paris pour 2030. Le Fonds encourage et fait connaître des approches novatrices pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et finance des projets au sein des ministères et organismes fédéraux afin de réduire les émissions de GES dans leurs opérations.

Depuis 2015, les investissements fédéraux dans les infrastructures ont permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5 000 biens au pays. Ces améliorations contribuent à assurer la sécurité du public, la qualité et la fiabilité des offres aux visiteurs, intègrent des technologies vertes et une résilience climatique, tout en rapprochant la population canadienne de la nature et de l'histoire.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Jodi Hawkins, Agente, partenariats, mobilisation et communications, Unité de gestion de la Nouvelle-Écosse continentale, 782-409-0146, [email protected]