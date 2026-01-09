SCARBOROUGH, ON, le 9 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, feront une annonce concernant le projet d'amélioration de la plage de la Rouge au parc urbain national de la Rouge.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le lundi 12 janvier 2026



Heure : 13 h 00 (HNE)



Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] pour obtenir les détails concernant l'emplacement.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et RSVP : Sarah Simpson, Agente, relations publiques et communications, Parc urbain national de la Rouge, Parcs Canada, 289-776-8489, [email protected]