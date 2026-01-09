AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant la plage et le marais de la Rouge au parc urbain national de la Rouge English
Nouvelles fournies parParcs Canada (HQ)
09 janv, 2026, 15:47 ET
SCARBOROUGH, ON, le 9 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, feront une annonce concernant le projet d'amélioration de la plage de la Rouge au parc urbain national de la Rouge.
Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.
En voici les détails :
|
Date :
|
Le lundi 12 janvier 2026
|
Heure :
|
13 h 00 (HNE)
|
Lieu :
|
Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] pour obtenir les détails concernant l'emplacement.
SOURCE Parcs Canada (HQ)
Renseignements et RSVP : Sarah Simpson, Agente, relations publiques et communications, Parc urbain national de la Rouge, Parcs Canada, 289-776-8489, [email protected]
Partager cet article