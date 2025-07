Le nouveau programme de GreenShield, dirigé par du personnel infirmier, constitue une avancée audacieuse pour l'équité et l'innovation en santé. Axé sur le bien-être global, il vient combler une lacune importante en matière de santé hormonale, à toutes les étapes de la vie.

TORONTO, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Au Canada, trois femmes sur quatre éprouvent des symptômes perturbateurs de la ménopause, et un homme sur quatre est confronté à des changements hormonaux, tels qu'un faible taux de testostérone. Malgré l'ampleur du problème, les Canadiens et Canadiennes n'ont toujours accès qu'à de l'information fragmentaire et à une approche universelle en matière de santé hormonale, ce qui se traduit souvent par une détérioration des résultats en santé et une augmentation de l'absentéisme.

GreenShield, la seule entreprise nationale de services d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau programme Santé hormonale personnalisée, une initiative unique en son genre conçue pour aider les Canadiens et Canadiennes au cours des changements hormonaux qui surviennent au cours de leur vie.

Le programme Santé hormonale de GreenShield prend appui sur les fonctions intégrées de GreenShield+, la première plateforme au Canada à regrouper les services de soins de santé et d'assurance. Complet et dirigé par du personnel infirmier, ce programme allie connaissances cliniques et soutien personnalisé pour permettre une gestion proactive de la santé hormonale. Qu'il s'agisse de surmonter les effets de la périménopause et de la ménopause ou encore de traiter l'andropause et le faible taux de testostérone, le programme permet à tous les Canadiens et Canadiennes de prendre en charge leur bien-être hormonal grâce à des soins qui évoluent selon leurs besoins.

« La santé hormonale ne touche pas que quelques personnes; il existe une véritable lacune à l'échelle nationale », selon Joe Blomeley, premier vice-président de GreenShield Santé. « Près de la moitié des Canadiennes se sentent mal préparées à la ménopause, et les hommes demeurent peu sensibilisés aux changements hormonaux qui les concernent. La population canadienne mérite d'avoir accès à des soins qui non seulement les instruisent, mais leur donnent les moyens de s'épanouir à chaque étape de leur vie. Notre nouveau programme vise à offrir des soins personnalisés en fonction de l'évolution des besoins de chacun et chacune en santé. En proposant des soins intégrés et complets, nous poursuivons notre mission en faveur d'Une meilleure santé pour tousMC, et nous veillons à ce que personne ne se sente seul dans son parcours de santé. »

Conçu pour aider les gens à comprendre et à gérer l'incidence des changements hormonaux sur leur santé au quotidien, qu'il s'agisse de leur énergie, de leur humeur, de leur sommeil ou de leur métabolisme, le programme de GreenShield comprend :

un processus gratuit de demande et d'évaluation mené par du personnel infirmier afin que les employés et employées aient une vue d'ensemble de leur état de santé;

un bilan hormonal complet;

un plan de soins personnalisé adapté aux besoins de chaque personne;

des consultations en ligne avec des spécialistes en santé hormonale (infirmiers et infirmières praticiens spécialisés);

un soutien continu et en direct par texto;

la livraison à domicile de tous les traitements nécessaires.

Le programme est entièrement intégré à l'ensemble de l'écosystème de GreenShield; ainsi, les personnes peuvent accéder facilement à des services de santé mentale et de télémédecine, à des soins pharmaceutiques, à des outils de bien-être et à leur régime, en un seul endroit. Ainsi, elles peuvent suivre un parcours de soins complet et entièrement intégré et sont accompagnées à chaque étape.

Que les personnes sachent exactement ce qu'elles recherchent ou se demandent par où commencer, GreenShield+ propose une expérience guidée et intuitive. Voici certaines de ses principales caractéristiques.

Soutien adapté à chaque étape de la vie : contenu et services sur mesure qui évoluent avec le temps et en lien avec une foule de sujets, de la santé reproductive à la parentalité, en passant par la ménopause et le vieillissement en santé.

contenu et services sur mesure qui évoluent avec le temps et en lien avec une foule de sujets, de la santé reproductive à la parentalité, en passant par la ménopause et le vieillissement en santé. Recommandations personnalisées, fondées sur des données : suggestions articulées autour de la prochaine action idéale ( Next Best Action ) qui orientent les personnes vers le soutien dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin.

suggestions articulées autour de la prochaine action idéale ( ) qui orientent les personnes vers le soutien dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin. Interface intuitive : protections et parcours de soins de santé simplifiés afin d'aider les personnes à prendre des décisions plus éclairées en matière de santé.

« Les changements hormonaux peuvent influer considérablement sur le bien-être physique, mental et émotionnel d'une personne et se traduisent souvent par une baisse de la motivation et une augmentation des absences au travail », soutient Nadim Kara, premier vice-président de Talents et Culture à GreenShield. « Notre modèle intégré est conçu pour répondre aux besoins des gens, peu importe où ils se trouvent dans leur parcours de santé, en leur facilitant l'accès à des soins globaux qui correspondent à leurs besoins individuels. Ce programme illustre clairement l'évolution de notre modèle de fournisseur-payeur dans le but de répondre aux besoins de santé réels et quotidiens des personnes que nous servons, dont nos propres employés et employées, dans le cadre de notre régime de rémunération globale. »

GreenShield propose un régime de rémunération globale de premier ordre dans trois domaines prioritaires qui se situent au cœur de ses valeurs : santé mentale, impact social et inclusion. Par exemple, le régime prévoit un montant de 10 000 $ par année pour la santé mentale et inclut un programme de jumelage de dons pouvant aller jusqu'à 3 000 $ en faveur de la cause de choix de chaque employé ou employée. Le mois dernier, le nouveau programme Santé hormonale, qui comprend trois consultations avec des infirmiers et infirmières praticiens spécialisés, a été ajouté au régime de rémunération globale de GreenShield. Cette offre vient s'ajouter aux garanties inclusives de GreenShield en matière de fondation de famille et d'affirmation du genre ainsi qu'aux autres garanties que les employés et employées peuvent adapter en fonction de leur style de vie, toutes accessibles grâce à la plateforme intégrée d'assurance et de soins de santé GreenShield+.

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien des communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels et de prise en charge des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

*Dans le cadre de son engagement en faveur de l'inclusion, GreenShield reconnaît que les expressions « santé des femmes » et « santé des hommes » peuvent être interprétées au sens large. Notre programme est conçu pour répondre aux besoins de toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre.

SOURCE GreenShield

Source : Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected] | 647 221-9037