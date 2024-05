TORONTO, le 7 mai 2024 /CNW/ - 2024 sera une année riche en nouveautés pour les clients de Freedom Mobile ! Des services abordables d'accès Internet et de télévision sont maintenant disponibles dans l'éventail toujours croissant des services offerts aux Canadiennes et aux Canadiens par Freedom. Les clients admissibles de Freedom dans certaines régions de l'Ontario seront les premiers à faire l'expérience de ces deux nouveaux services avant qu'ils ne soient déployés dans d'autres marchés au cours des prochaines semaines.

« L'accessibilité est la priorité de Freedom Mobile depuis le premier jour. L'entreprise a débuté ses activités en proposant des services mobiles abordables et, maintenant, nous sommes ravis d'offrir aux clients admissibles un accès fiable et tout aussi abordable à Internet et à la télévision. Faire de Freedom un joueur disposant d'une gamme complète de services est une étape clé de notre plan visant à offrir aux Canadiennes et aux Canadiens de meilleures options en matière de télécommunications, et à favoriser une saine concurrence dans un plus grand nombre de marchés », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Un accès Internet rapide, fiable et abordable

Pour sa toute première percée en Ontario, Freedom Home Internet propose une gamme complète de vitesses de téléchargement pour tous les utilisateurs, que leurs besoins soient petits ou grands, leur permettant de regarder du contenu en diffusion continue, de travailler et de jouer en ligne en toute tranquillité d'esprit. Les forfaits offerts incluent la location d'un modem et d'un routeur Wi-Fi eero 6 qui utilise la puissance de la technologie Wi-Fi 6 pour prendre en charge des vitesses plus rapides, assurer une connexion plus efficace et réduire l'encombrement réseau. L'appareil permet également de contrôler le réseau sans fil au moyen d'une application mobile facile à utiliser.

Freedom TV1 est ici !

Disponible en option pour les clients de Freedom Home Internet, Freedom TV propose du contenu télévisuel en direct et sur demande à des prix abordables. Avec Freedom TV (propulsée par VMedia), les clients peuvent aisément personnaliser leur service en y ajoutant les forfaits thématiques et les chaînes à la carte qu'ils désirent. De plus, l'application Freedom TV leur permet de regarder la télévision comme ils l'entendent puisqu'elle fonctionne sur les téléviseurs intelligents et les appareils de diffusion en continu compatibles, ainsi que sur la plupart des tablettes et des téléphones fonctionnant sous iOS ou Android.

Au cours des prochaines semaines, les clients éligibles recevront une invitation à s'inscrire à Freedom Home Internet et à Freedom TV. Restez à l'affût, car ces deux services seront bientôt disponibles dans d'autres régions de l'Ontario ainsi qu'ailleurs au Canada.

À propos de Freedom Mobile

Freedom Mobile Inc., une filiale en propriété exclusive de Vidéotron ltée, est un fournisseur canadien de télécommunications sans fil qui offre abordabilité, innovation et satisfaction à la clientèle de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Ensemble, Freedom Mobile et Vidéotron comptent plus de 3,5 millions de clients pour les services mobiles et forment un fournisseur de services sans fil solide et hautement concurrentiel au Canada.

1. Freedom TV est propulsée par VMedia. Freedom Mobile inc. et VMedia inc. sont des filiales en propriété exclusive de Vidéotron ltée.

SOURCE Freedom Mobile

Renseignements: [email protected]