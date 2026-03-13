SAINT-ALBAN, QC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reprend le contrôle de son système d'immigration tout en attirant et en retenant les personnes ayant les compétences et l'expérience nécessaires pour stimuler notre croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé une nouvelle mesure temporaire visant à aider le gouvernement du Québec à retenir les travailleurs qualifiés en voie d'obtenir la résidence permanente.

Grâce à cette mesure, les travailleurs admissibles peuvent obtenir un permis de travail lié à un employeur donné dans le cadre du Programme de mobilité internationale. Ils pourront ainsi continuer à travailler pour leur employeur actuel pour une période supplémentaire maximale de 12 mois. Le gouvernement du Québec aura ainsi le temps d'examiner leur admissibilité à un Certificat de sélection du Québec avant qu'ils ne présentent une demande de résidence permanente. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a créé cette mesure pour soutenir la nouvelle politique du Québec, pour aider les travailleurs à conserver leur emploi et pour veiller à ce que les efforts en matière d'immigration soient concentrés là où ils sont le plus efficaces. Cette mesure ne s'applique qu'aux personnes ayant reçu une invitation à présenter une demande de sélection permanente du Québec.

Le gouvernement fédéral reconnaît que bon nombre de ces travailleurs qualifiés vivent au Canada depuis longtemps, occupent un emploi et sont devenus des membres précieux de leur communauté. En maximisant le taux de transition de ces candidats à la résidence permanente, nous soutenons du même coup l'économie forte dont le Canada a besoin à long terme.

Le gouvernement du Canada collabore également avec les provinces et les territoires afin de répondre spécifiquement aux besoins en main-d'œuvre des régions rurales, tout en veillant à ce que ces mesures restent conformes aux objectifs nationaux en matière de marché du travail et d'immigration. Emploi et Développement social Canada met en place des mesures temporaires pour les employeurs au moyen du Programme des travailleurs étrangers temporaires afin de répondre aux besoins du marché du travail rural dans les provinces et les territoires qui choisissent d'y participer. Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, les employeurs ruraux pourront retenir leur nombre actuel de travailleurs étrangers temporaires à faible salaire et augmenter leur pourcentage de 10 à 15 %.

Cette mesure ciblée appuie l'engagement du Canada à réduire la population de résidents temporaires à moins de 5 % de la population totale d'ici la fin de 2027. Pour atteindre un juste équilibre dans le cadre de cette nouvelle approche, il faudra mettre en place des mesures supplémentaires selon les besoins et travailler avec l'ensemble des provinces et territoires pour combler les besoins en matière de main-d'œuvre.

Citations

« Le Canada rétablit l'équilibre et reprend le contrôle de son système d'immigration. Pour faire croître l'économie canadienne, nous avons besoin que les travailleurs qualifiés des secteurs critiques restent au pays et puissent continuer à soutenir leurs communautés. Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires provinciaux et territoriaux pour soutenir notre main-d'œuvre nationale, tout en veillant à ce que les économies locales reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour prospérer. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La mesure que nous annonçons aujourd'hui constitue un levier stratégique qui offrira à Québec davantage de temps pour planifier la transition de son immigration temporaire vers la résidence permanente. Cette collaboration entre nos gouvernements renforce la prévisibilité pour les entreprises, soutient la croissance et contribue à la vitalité de l'économie québécoise, tout en respectant nos objectifs de réduction de l'immigration temporaire au pays. »

- L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

Faits en bref

Les travailleurs étrangers temporaires sont admissibles s'ils ont présenté une demande de sélection permanente dans le cadre du nouveau Programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec et ont reçu une invitation à présenter une demande de sélection permanent du Québec.





Cette initiative sera réservée aux personnes qui détiennent ou détenaient récemment un permis de travail lié à un employeur donné dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires ou du Programme de mobilité internationale dont la date d'expiration se situe entre aujourd'hui et le 31 décembre 2026.





Les travailleurs admissibles peuvent présenter une demande sur le site Web d'IRCC jusqu'au 31 décembre 2026. Ils bénéficieront d'un traitement accéléré. Ils devraient présenter une demande avant l'expiration de leur permis de travail afin de pouvoir continuer à travailler.





Le Plan des niveaux d'immigration 2026-2028 réduit les cibles pour les nouveaux résidents temporaires et permettra de stabiliser les cibles pour les admissions de résidents permanents, tout en offrant une stabilité à ceux qui vivent, travaillent et contribuent déjà au Canada. Le plan comprend un engagement à mettre en œuvre une mesure ciblée pour accélérer la transition de jusqu'à 33 000 titulaires de permis de travail à la résidence permanente en 2026 et 2027.

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SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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