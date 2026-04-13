OTTAWA, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante pour souligner la Semaine de la citoyenneté :

« La Semaine de la citoyenneté est l'occasion pour les Canadiens de partout au pays de réfléchir à ce qui nous unit en tant que Canadiens. En tant que ministre, fière Canadienne d'origine libanaise et fille d'immigrants, je suis particulièrement heureuse de rendre hommage à nos nouveaux citoyens et de les célébrer cette semaine.

Le Canada est façonné par ceux qui y ont élu domicile. Les peuples autochtones, les nouveaux arrivants et les Canadiens de partout au pays contribuent chaque jour à bâtir une nation forte, inclusive et résiliente.

La citoyenneté canadienne est à la fois un privilège et une responsabilité. Elle invite chacun de nous à se respecter les uns les autres, à prendre part à la vie de nos collectivités et à contribuer à façonner l'avenir de notre pays. Cette semaine est une célébration de l'identité canadienne, des droits et des obligations.

Les cérémonies de citoyenneté organisées tout au long de la semaine constituent des étapes importantes. Elles soulignent l'importance de l'appartenance, de la participation et d'un objectif commun. Elles nous rappellent que la citoyenneté canadienne n'est pas seulement un statut juridique, mais aussi un lien les uns avec les autres et avec l'avenir que nous construisons ensemble.

J'encourage tout le monde à participer à la Semaine de la citoyenneté en assistant à une cérémonie de citoyenneté, en accueillant les nouveaux citoyens dans leurs collectivités et en réfléchissant à ce que cela signifie d'être Canadien.

À ceux qui deviennent citoyens cette semaine : vos histoires, vos expériences et vos contributions façonnent le Canada que nous construisons ensemble. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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