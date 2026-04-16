HALIFAX, NS, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 30 nouvelles citoyennes canadiennes et nouveaux citoyens canadiens, originaires de 18 pays différents, lors d'une cérémonie spéciale organisée à l'occasion de la Semaine de la citoyenneté. La juge de la citoyenneté Joan Mahoney présidera la cérémonie. La Semaine de la citoyenneté se déroule du 12 au 18 avril et offre aux Canadiens et Canadiennes l'occasion de célébrer les droits et les responsabilités qu'ont en commun l'ensemble des citoyennes et citoyens. Au cours de la Semaine de la citoyenneté, les Canadiens et Canadiennes de tout le pays et du monde entier manifestent leur fierté à l'égard de leur histoire, de leur culture, de leurs réalisations et de leur citoyenneté commune.

Date : Le vendredi 17 avril 2026 Heure : 10 h 45 (HA)



Lieu : Halifax

Notes à l'intention des médias

Les médias doivent s'inscrire à l'avance en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici le jeudi 16 avril, à 17 h (HE) . Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté du 17 avril » dans l'objet de votre courriel.

d'ici . Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté du 17 avril » dans l'objet de votre courriel. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30 (HA).

Les photos et les vidéos sont autorisées pendant la cérémonie.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]