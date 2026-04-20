OTTAWA, ON, le 20 avril 2026 /CNW/ - La Semaine de la citoyenneté est l'occasion de réfléchir à ce que signifie être Canadien, de célébrer les personnes qui choisissent de faire du Canada leur foyer et de reconnaître les Autochtones qui vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux.

L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a souligné la semaine en participant à des cérémonies tenues à Ottawa, en Ontario, ainsi qu'à Lunenburg et à Halifax, en Nouvelle-Écosse, afin de célébrer ce jalon important avec les nouveaux citoyens du Canada, leur famille et leur communauté.

Du 12 au 18 avril, plus de 80 cérémonies de citoyenneté ont eu lieu partout au pays, au cours desquelles environ 6,000 nouveaux citoyens de 40 pays ont prêté le serment de citoyenneté - la dernière étape de leur parcours pour devenir Canadiens - et ont commencé un nouveau chapitre de leur vie.

De nombreuses cérémonies cette semaine ont compté sur la participation d'un aîné autochtone ou d'un membre d'une communauté autochtone, qui a prononcé une reconnaissance du territoire, partagé ses connaissances et transmis un message de bienvenue. Pour s'intégrer pleinement au Canada, il est essentiel de comprendre l'histoire et la richesse culturelle des Autochtones du pays, ainsi que notre responsabilité commune de participer au travail de réconciliation en cours.

Tout au long de la Semaine de la citoyenneté, la ministre a parlé de l'importance de l'appartenance, de la participation civique et de notre rôle collectif de bâtir un Canada fort et inclusif. Elle a rencontré de nouveaux citoyens et les membres de leur famille et a salué leurs contributions ainsi que le rôle qu'ils jouent dans le façonnement de l'avenir du pays.

La ministre a également souligné l'importance de l'engagement communautaire et de la citoyenneté active. Pendant la cérémonie à Halifax, la ministre a remis à une jeune membre des Guides du Canada un certificat Pathfinders Building Belonging (Créer l'appartenance) des Guides signé en reconnaissance de l'engagement du groupe envers la communauté et des valeurs qui unissent les Canadiens.

La citoyenneté canadienne est plus qu'un statut juridique; c'est un lien qui nous unit les uns aux autres, ainsi qu'à l'avenir que nous construisons ensemble.

Des photos de la participation de la ministre aux cérémonies de citoyenneté de cette semaine sont disponibles pour les médias.

Citation

« C'est un privilège d'accueillir les nouveaux citoyens du Canada et de reconnaître les parcours qui les ont menés ici. Ces moments reflètent les valeurs qui définissent le Canada : l'ouverture, l'inclusion et la possibilité pour chacun de réussir et de contribuer. Tandis que nous célébrons ces jalons importants, j'encourage les Canadiens à réfléchir à ce que signifie faire partie de notre famille canadienne si diversifiée, et à envisager l'avenir avec confiance et espoir. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

La Semaine de la citoyenneté est tenue chaque année pour reconnaître et célébrer les droits, les responsabilités et les valeurs communes inhérentes à la citoyenneté canadienne.

Plus de 356 000 personnes ont obtenu la citoyenneté canadienne chaque année en moyenne au cours des 4 dernières années civiles (2022-2025).

L'année prochaine (2027) marquera le 80e anniversaire de la Loi sur la citoyenneté canadienne et le 40e anniversaire de la Semaine de la citoyenneté.

La première cérémonie de citoyenneté s'est tenue le 3 janvier 1947, à la Cour suprême du Canada.

La cérémonie de citoyenneté est la dernière étape pour devenir citoyen canadien. Au cours de la cérémonie, les participants prêtent le serment de citoyenneté et acceptent les droits et les responsabilités qui viennent avec la citoyenneté.

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SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

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