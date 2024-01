Nouvelle étape franchie pour une école secondaire à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, est fier d'annoncer aujourd'hui la mise à l'étude du projet de nouvelle école secondaire à Sherbrooke ainsi que l'élaboration du dossier d'opportunité, pour lequel une somme de 2 millions de dollars a été accordée.

Le dossier d'opportunité permettra d'évaluer la pertinence de différentes options immobilières et de recommander la meilleure option à long terme pour répondre aux besoins. La concrétisation de ce projet contribuerait, à terme, à répondre à un besoin important d'espace au secondaire du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS).

« Aujourd'hui, on continue nos efforts pour offrir de belles écoles adaptées aux besoins des jeunes et du personnel scolaire. Je suis très heureux de cette nouvelle étape, qui vise à choisir le meilleur projet pour une nouvelle école secondaire à Sherbrooke. C'est un dossier important pour les Sherbrookois et pour toute la communauté. Notre gouvernement en a fait un engagement électoral et on a l'intention de le respecter. Ici comme ailleurs, nos efforts visent à permettre à chaque élève de réaliser son plein potentiel. Les nouvelles écoles que nous construisons un peu partout au Québec favorisent la persévérance et la réussite scolaire ainsi que le plein épanouissement de nos élèves. Ces environnements modernes et lumineux permettant également à notre personnel de travailler dans des milieux stimulants. On va continuer notre travail. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans la réalisation de ce projet prioritaire pour Sherbrooke. Lors de la dernière campagne électorale, nous nous sommes engagés à construire cette nouvelle école secondaire parce que nous voulions que nos jeunes se développent dans un environnement stimulant qui répond à leurs besoins. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de l'Estrie

« La somme annoncée aujourd'hui constitue un pas de plus vers la réalisation de la nouvelle école secondaire à Sherbrooke. La mise à l'étude nous permettra de nous assurer que le projet correspond aux plus hautes ambitions de notre gouvernement pour nos écoles. Cette infrastructure est une nécessité pour la collectivité sherbrookoise et je me réjouis de l'importance qu'y accorde notre gouvernement. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Cet investissement est prévu au Plan québécois des infrastructures 2023-2033.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée comme gestionnaire de ce projet.

