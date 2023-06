Forfait unique à venir pour les Mazda3 Sport, VÉ MX-30, CX-30 et CX-5

RICHMOND HILL, ON, le 6 juin 2023 /CNW/ - Mazda continue de faire évoluer ses véhicules avec des groupes motopropulseurs robustes, une tenue de route dynamique et un style sur mesure qui répondent aux besoins des conducteurs et qui les aident à vivre des expériences inspirantes qui enrichiront leur vie. Les nouveaux modèles édition Suna insufflent à la performance Mazda engageante un parcours stylistique unique pour les propriétaires. Mazda Canada Inc. annonce aujourd'hui l'édition Suna des Mazda3 Sport, ÉV MX-30, CX-30 et CX-5 à venir.

Les modèles édition Suna ont des éléments de style en commun avec la gamme édition Kuro lancée précédemment, tous deux offrant une sensation sportive avec un style haut de gamme. Tout comme l'édition Kuro, la nouvelle édition Suna présente des éléments extérieurs de couleur noir brillant, comme des jantes en alliage d'aluminium noir métallique, des rétroviseurs latéraux et une calandre avant; cependant, l'édition Suna se distingue par sa palette de couleurs unique qui lui permet de se démarquer des autres modèles. Ces nouveaux modèles d'édition spéciale offrent en exclusivité une peinture sable de zircon métallisé et un intérieur qui présente un mélange de matériaux et de couleurs, comme un rembourrage terracotta avec insertions en suède noir, combiné à des surpiqûres terracotta et à des accents bronze foncé donnant à ces modèles une sensation intemporelle faisant toute de même écho au monde moderne.

La conception et la performance vont de pair avec l'édition Suna, car les modèles Mazda3 Sport, CX-30 et CX-5 sont dotés d'un moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo, d'une transmission automatique à six vitesses et d'une traction intégrale i-ACTIV standard. Le groupe motopropulseur engageant développe 256 chevaux et un couple de 320 lb-pi avec de l'essence de première qualité (indice d'octane 93) ou 227 chevaux et 310 lb-pi de couple avec de l'essence ordinaire (indice d'octane 87).

Les prix et les caractéristiques particulières des nouveaux modèles édition Suna seront indiqués dans le cadre des annonces des véhicules Mazda 2024 correspondants.

