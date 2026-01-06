Les pilotes ratifient l'entente de principe

MONTRÉAL, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Air Transat annonce aujourd'hui que ses pilotes ont approuvé l'entente de principe présentée par leur syndicat, entérinant ainsi la nouvelle convention collective. D'une durée de cinq ans, elle est en vigueur jusqu'en avril 2030.

« Nous sommes satisfaits du vote favorable qui entérine la refonte complète de la convention collective de nos pilotes », souligne Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat. « Cette entente, bénéfique pour les deux parties, reconnait le rattrapage nécessaire par rapport à l'industrie et la contribution de nos pilotes. Elle intègre également des améliorations majeures en matière d'efficacité et de productivité, nous permettant de poursuivre notre stratégie de croissance. Nous tenons par ailleurs à remercier notre clientèle pour sa fidélité et sa confiance malgré cette brève période d'incertitude ».

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

