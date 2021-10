Nouvelle convention collective pour les employés municipaux de L'Ancienne-Lorette

L'ANCIENNE-LORETTE, QC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, près de Québec, ont entériné leur nouvelle convention collective. En assemblée générale syndicale vendredi soir dernier, ils ont voté à 58 % en faveur de l'entente de principe intervenue entre la Ville et leur syndicat, la section locale 4790 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Ce groupe comprend les cols bleus, le personnel des installations sportives et aquatiques ainsi que les brigadiers et brigadières. Leur nouveau contrat de travail couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, pour une durée de cinq ans. Les augmentations salariales totales seront de 11,5 %. Pour chacune des deux dernières années, les augmentations pourraient être majorées jusqu'à 2,5 % suivant l'Indice des prix à la consommation (IPC).

Parmi les autres aspects de l'entente, on remarque la création de quatre nouveaux postes réguliers, des ajustements de classes salariales pour certains titres d'emplois, la hausse de primes diverses, un renforcement de la sécurité d'emploi, une amélioration des clauses sur les vêtements de travail, de même que l'ajout du concept de retraite progressive. De plus, les parties ont convenu d'une analyse de l'entretien des bâtiments en vue d'une récupération de tâches effectuées en sous-traitance.

« Nos membres ont été solidaires et déterminés tout au long de cette négociation. Leur message a passé comme quoi il est nécessaire de valoriser les employés municipaux pour stabiliser la main-d'œuvre et les services à la population. Le pourcentage d'acceptation s'explique parce que malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir la période du midi rémunérée », a déclaré Mario Jean, conseiller syndical au SCFP.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Renseignements: SOURCE : SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (FTQ); Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756; Mario Jean, conseiller syndical au SCFP, 418 720-0513

